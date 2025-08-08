Juan Avellaneda, estilista: "Las tendencias que definirán el otoño 2025 según Copenhagen Fashion Week"

La Copenhagen Fashion Week ha sido, una vez más, el epicentro donde se han presentado algunas de las tendencias más emocionantes y vanguardistas. Los diseñadores y estilistas han aprovechado esta plataforma para fusionar lo clásico con lo contemporáneo, proponiendo estilos que no solo destacan por su estética, sino también por su capacidad de reinventar el guardarropa cotidiano. Entre las propuestas más destacadas, se encuentran aquellas que nos transportan a épocas pasadas, reinterpretadas con una mirada moderna y sofisticada. Desde piezas que evocan los años 50 hasta influencias de la moda de los 60, el otoño promete ser un viaje a través de la historia de la moda, con toques de innovación y audacia.

El estilista Juan Avellaneda, conocido por su capacidad para traducir las tendencias a un estilo accesible y sofisticado, nos comparte su visión de lo que marcará la pauta en el próximo otoño. Avellaneda revela que, a pesar de los extravagantes disfraces que suelen verse en los eventos de moda, siempre hay elementos que se pueden rescatar y que, sin duda, influirán en las calles. A continuación, descubrimos las 10 tendencias que, según el estilista, estarán presentes esta próxima temporada.

1. Sombreros Pillbox

"Este tipo de sombreros vienen muy fuerte, y los veremos en las calles durante el invierno", señala Avellaneda. Inspirados en los años 60 y rescatados por diseñadores como Giambattista Valli, los sombreros Pillbox se presentan en múltiples materiales y estilos. Desde sus primeras apariciones en pasarelas, esta pieza se ha convertido en un básico de street style y promete ser un must-have este otoño.

2. Tailoring con falda

"Me encanta cómo se ve la americana con falda fluida, tan elegante y sofisticada", dice el experto. El estilo sartorial se reinventa al combinar el tailoring con faldas largas y fluidas, una fusión entre el formal y el relajado. Esta tendencia, ya explorada por marcas como Dior, se confirma como una de las más elegantes para la temporada.

3. Toque Lencero

Esta tendencia resalta la mezcla de la lencería con ropa más convencional, un look que se ha visto en las pasarelas de firmas como Valentino, y que promete seguir ganando terreno en otoño. "El toque lencero será clave: un vestido debajo de una sudadera o una pieza más básica, transformando lo casual en algo sofisticado", asegura el estilista.

4. Mix con jersey grueso

"Los jerséis gruesos combinados con vestidos lenceros o delicados son muy chic. La mezcla de texturas es lo que le da el toque final". El contraste entre prendas gruesas y finas es una de las apuestas de la temporada, un concepto que ha sido parte de las pasarelas de marcas como Chanel y Celine.

5. Estilo Preppy

"El estilo preppy está de vuelta: polos de rayas con cuello blanco, mezclados con camisas por debajo. Es un look que no pasa de moda". Los polos con rayas, ya vistos en incontables colecciones como las de Ralph Lauren, continúan siendo una opción infalible para los días más frescos de otoño.

6. Estampado de lunares

"Aunque el estampado de lunares parece veraniego, seguirá siendo tendencia este otoño, una apuesta atemporal", comenta Avellaneda. El estampado de lunares, un clásico que nunca se apaga, estará presente en colecciones como la de Miu Miu, adaptado a las tendencias otoñales con una paleta de colores más cálida o neutra.

7. Total look denim con textura

"El denim se reinventa con textura, dándole más gracia y originalidad a un clásico que nunca pasa de moda". Este otoño, los looks total denim se actualizan con texturas inesperadas, una tendencia vista en las pasarelas de marcas como Balmain, que le aportan frescura al material tradicional.

8. Pantalones bombacho

El experto asegura que la silueta oversized del pantalón bombacho, que ha estado presente en colecciones de Isabel Marant, regresa en tejidos más cálidos para la temporada de otoño.

9. Gafas oversize

Las gafas de gran tamaño, evocando el glamour de los 70, y según Avellaneda regresan como una de las tendencias más marcadas de la temporada, con inspiración en el estilo futurista de la era espacial.

10. Doble cinturón

Esta tendencia de usar dos cinturones al mismo tiempo, vista en colecciones de marcas como Fendi, se adapta a una estética moderna y urbana, añadiendo complejidad a los looks más sencillos. "El doble cinturón le da un punto diferencial a cualquier look básico. Se ha visto en muchas pasarelas y seguro será un must en las calles", concluye el experto.