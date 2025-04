Laura Escanes cumple 29 años: 3 razones por las que su estilo es toda una referencia para la generación Z

Glamurosa. Atrevida. Versátil. Así es el estilo de Laura Escanes en la actualidad tras haber exprimentado una gran evolución evidente en su fondo de armario. Y no únicamente en términos de moda, también ha alcanzado ser toda una editora de belleza presumiendo de los cortes de pelo más en tendencia, arriesgados y favorecedores. Desde el inesperado pixie en rubio platino hasta el bob que tan de moda está entre las influencers o celebridades. La empresaria se ha hecho su propio hueco en la industria, así como es toda una referencia para las sabias de la fashion o toda una creadora de contenido a la que recurrimos constantemente con la idea de inspirarnos a través de sus looks tanto casuales como de invitada.

Este domingo 13 de abril Laura Escanes cumple 29 años y no encontramos un mejor momento que este para repasar cómo es su estilo. O, mejor dicho, resumir las tres razones por las que es todo un icono de la moda para la generación Z. Porque la forma de vestir de la influencer catalana ha cambiado absolutamente desde que saltó a la fama en 2015. Le conocimos a través de su relación con el periodista y presentador Risto Mejide y desde entonces no ha parado de estar en boca de todas las editoras, puesto que nos ha dado lecciones de moda en cada temporada y tendencias. Además de ser todo un ejemplo en cuanto a indumentaria, también ha logrado méritos laborales en los que muchos de nosotros le hemos acompañado durante el camino. Desde su triunfo con su emprendimiento conocido como Entre el cielo y las nubes (en el que charla con celebridades de interés) o su peluquería Blondie en Madrid hasta el recibimiento del galardón de los IV Premios Ondas Globales del Podcast.

Por qué el estilo de Laura Escanes es toda una referencia para la generación Z

No cabe duda de que Laura Escanes es toda una referencia para la generación Z por la sencilla razón del constante cambio en cuanto al estilo de vestimenta o en términos beauty, así como de la creatividad. También, este grupo de persona se caracteriza por el uso nativo de todas las plataformas, como Instagram o Tik Tok, por lo que están mucho más conectados con los content creators de manera directa a través de dichas redes sociales. A todo ello, una de sus principales preocupaciones son las modas, como la que nos muestra constantemente la influencer catalana. Por ello, en este artículo contamos las tres claves por las que debemos analizar, así como comentar, los triunfos de Laura Escanes que más han marcado su estilo a día de hoy.

1. Se atreve con todas las tendencias

Laura Escanes es una gran amante de las tendencias, ya sean fáciles o difíciles de sumarse. No deja pasar ninguna oportunidad para ser parte de las nuevas modas del momento, causando sensación y estilo en cada uno de sus estilismos. Desde los detalles de encajes y transparencias (sobre todo en los looks de invitada) hasta el complemento que más empodera a la mujer, como es la corbata. Gracias a su colaboración con distintos estilistas, así como su buen gusto por la moda, consigue inspirarse en las pasarelas para trasladar todas las aspiraciones en lo terrenal con outfits que todos podemos replicar.

Laura Escanes con vestido de encajes y transparencias. @lauraescanes

2. Sus looks desenfadados

A lo largo del inicio de la carrera de la influencer catalana se ha decantado por un sinfín de estilos, pero, sobre todo, ha destacado por los más effortless (o desenfadados). Aquello mas extravagante lo transforma en casual y consigue la sensación que muchas estamos buscando: dar a entender que no nos hemos comido la cabeza en crear un look. Lo alcanza a través de la combinación de básicos de fondo de armario, como vaqueros anchos o zapatillas deportivas, con otras prendas más clásicas, como las americanas oversize o las camisas. Eso sí, se decanta por las prendas de moda urbana que tienen un toque más modero o con 'rollo'.

Laura Escanes con look desenfadado. @lauraescanes

3. Los cambios de cortes de pelo radicales

La generación Z cambia constantemente de gustos en cuanto a la moda o belleza, de la misma manera que Laura Escanes. Podemos decir que es una de las celebridades más atrevidas en cuanto a cortar por lo sano y cambiar radicalmente de look. Desde con la melena midi en rubio con la que le conocimos hasta con el corte bob que más favorece a su tipo de rostro, pasando por el icónico pixie con el que nos sorprendió a todos. Sea como sea, no se equivoca en cuanto a la selección de los cortes de pelo más favorecedores, ya tengas 20 o casi 30 años.

Laura Escanes con corte de pelo bob. @lauraescanes

Laura Escanes ha cumplido los veintitantos dejando una trayectoria de lo más estilosa en la que la generación Z no ha desistido en replicar. Todo un ejemplo en cuanto a no tener miedo a las tendencias (ya sean arriesgadas o no), así como en tener un estilo personal.