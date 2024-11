Laura Escanes nos habla de su look para las Campanadas en TV3: "Iba guapísima, pero este año nos vamos a superar"

Laura Escanes está en su mejor momento profesional, de eso no hay dudas. Y aunque se haya hecho viral su reacción al ver a Álvaro de Luna entrar por la alfombra roja de LOS40 Music Awards mientras nosotras lo entrevistábamos, lo importante es que está plena y en su mejor año. Ya dicen eso de desafortunada en el amor, afortunada en el trabajo. Por eso Laura Escanesvuelve cumplir un sueño para cerrar este 2024, dar lascampanadas en TV3 de nuevo en TV3 con Miñi Núñez tras convertirse el año pasado en la reina de la elegancia de esta Nochevieja con un maravilloso vestido bordado en pedrería hecho a medida para ella por Ze García. "La verdad es que iba guapísima, todo se tiene que decir que el trabajo de Ze fue magnífico", nos explica la influencer a LA RAZÓN.

Aunque eso sí, aún no ha querido confirmar si Ze García volverá a ser el elegido este año para su look para dar las Campanadas en TV3, aunque por sus palabras, nosotras apostamos porque así será. "No da presión, a mí esa presión me gusta, vamos a superarnos", nos dice Laura Escanes cuando le preguntamos si tiene presión con su look después de haber sido nombrada el año pasado como una de las mejores vestidas de la última noche del año. El diseñador estrella de las influencers, que se convirtió en 2023 en el gran triunfador de la última noche del año, siendo el encargado también de vestir a Ana Mena o a Eva González para la gala de Antena 3. Sobre tules, lentejuelas y seguidores de Instagram José María García ha creado un pequeño emporio en el que ya trabajan más de 20 personas. Nos enamoró a todos a través de las influencers, con el primer desfile vestidas de novias en la pasarela de Barcelona.

¿Cómo fue el vestido de Laura Escanes para dar las Campanadas en 2023?

El vestido diseñado a medida para Laura Escanes era una fantasía de elegancia y con guiño al modernismo catalán. Un diseño que estaba confeccionado a partir de tul bordado de pedrería en tonalidades champagne, perla y cristal. El deslumbrante tejido estaba ricamente ornamentado con un degradado radial que nacía desde el centro de la cintura y se difuminaba por el completo de la silueta.

Las mangas eran largas y desde el nacimiento del hombro incluía el mismo diseño radial que la cintura, lo que proporcionaba distintos puntos de luz y sofisticación a la propuesta. Para darle un guiño aún más escénico al look, y acorde al carácter invernal de la mágica noche de fin de año, el diseño se complementaba con un romántico abrigo oversize que juegaba con los volúmenes que nos recuerdaba a la capa de Pedro del Hierro que Cristina Pedroche lució en 2020. Los detalles del abrigo eran el corte canesú, la manga abullonada y la maxi cola, todo ello confeccionado en tafetán y tul, lo que le otorgaba un carácter regio, glamouroso y elegante.