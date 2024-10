Todas las tendencias que nos ha dejado la 080 Barcelona Fashion y que vamos a copiar

Ahora que ya hemos tenido tiempo para analizar detalladamente todos los desfiles que han tenido lugar estos días (14-17 octubre) en el Recinte Modernista de San Pau con motivo de la 34.ª edición de la 080 Barcelona Fashion es el momento perfecto para trasladar lo que vimos en las pasarelas a cómo lo llevaremos en la próxima primavera-verano 2025. Es cierto que muchas veces lo que vemos encima de pasarela nos cuesta verlo en nuestro día a día o incluso en ocasiones especiales, pero tranquila, ya hemos hecho todo ese trabajo duro por ti y sabemos lo que sin duda vamos a copiar cuando empiece una nueva temporada de calorcito. Te lo contamos todo a continuación.

Durante estas cuatro jornadas de moda en la ciudad condal, la 080 Barcelona Fashion nos ha dejado momentos inolvidables que marcarán tendencia en la próxima temporada. Desde el uso innovador de materiales sostenibles hasta la reinvención de clásicos atemporales, los diseñadores han mostrado una creatividad desbordante que nos tiene emocionadas por lo que viene. Uno de los highlights fue la presentación de colecciones que apuestan por la sostenibilidad, integrando tejidos orgánicos y reciclados sin perder un ápice de estilo. Además, las propuestas han destacado por una paleta de colores vibrantes y estampados audaces, reflejando un deseo colectivo de alegría y optimismo. Ahora sí, sin más preámbulos, estas son las tendencias que arrasarán en la primavera-verano 2025 y que estamos deseando incorporar a nuestro armario.

6 Tendencias que vamos a copiar de la 080 Barcelona Fashion en primavera-verano 2025

Colores vibrantes y tonos pastel

Vestido azul en el desfile de Nathalie Chandler. @080bcnfashion

La próxima temporada estará llena de contrastes cromáticos. Por un lado, veremos colores intensos como el naranja brillante, el azul eléctrico y el rosa fucsia dominando las prendas principales. Por otro, los tonos pastel como el lavanda, el verde menta y el rosa palo aportarán suavidad y romanticismo a nuestros outfits.

Transparencias y capas superpuestas

Vestido con transparencias en el desfile de Lebor Gabala. @080bcnfashion

La tendencia de las transparencias nos lleva a explorar una sensualidad sofisticada, donde lo sugerente se insinúa sin caer en lo obvio. Vestidos midi y tops ligeros se confeccionan con telas translúcidas que juegan al despiste, mientras que las capas superpuestas agregan volumen y movimiento. Este estilo será ideal tanto para eventos formales como para ocasiones más relajadas. La clave está en cómo combinamos estas piezas con otras más estructuradas, como blazers o faldas lápiz, que contrarresten la fluidez del tejido y creen un equilibrio perfecto.

Siluetas amplias y mucha comodidad

Bermudas anchas en el desfile de Alsedà. @080bcnfashion

Detalle siluetas oversize en el desfile The Label Edition. @080bcnfashion

La comodidad sigue siendo un pilar fundamental en las tendencias de 2025, pero esta vez con un enfoque más pulido. Las bermudas anchas, las faldas con vuelo y los vestidos camiseros amplios serán básicos en nuestro armario, porque ofrecen una libertad de movimiento sin sacrificar el estilo. Esta vez, los cortes sueltos no solo son prácticos, sino que están diseñados para favorecer todo tipo de cuerpos, demostrando que la moda inclusiva es una prioridad. La clave para lucir esta tendencia sin perder estructura está en los tejidos: algodón, lino y mezclas ligeras pero con caída, que aportan un acabado impecable. Además, los cinturones jugarán un papel esencial, añadiendo definición a la cintura sin perder ese aire relajado tan característico.

Accesorios oversize

Gafas xxl en el desfile de Custo Barcelona. @080bcnfashion

Sombrero de ala ancha en el desfile de Nathalie Chandler. @080bcnfashion

Si eres de las que creen que los accesorios son la clave de un look, te encantará esta tendencia. Los complementos oversize, como las gafas de sol extragrandes o los sombreros de ala ancha, añadirán dramatismo y personalidad a cualquier outfit. Los bolsos xxl, seguirán siendo la estrella de la temporada, no solo por su funcionalidad, sino por su capacidad para transformar incluso los looks más sencillos en algo especial.

Detalles artesanales

Detalle look artesanal desfile All that she loves. @080bcnfashion

Detalle top artesanal en el desfile de Escorpion. @080bcnfashion

El slow fashion sigue ganando terreno, y en 2025 los detalles artesanales como bordados, encajes y crochet estarán por todas partes. La tendencia hacia lo hecho a mano no solo resalta la habilidad técnica de los artesanos, sino que también refleja una vuelta hacia prendas con alma, que cuentan una historia. Cada pieza está pensada para ser única, lo que significa que veremos muchas prendas personalizadas o con un toque de exclusividad, perfecto para quienes buscan diferenciarse con un estilo único y auténtico.

Monocromáticos impecables

Total white look desfile de Simorra. @080bcnfashion

Look monocromático en el desfile de Lebor Gabala. @080bcnfashion

Los looks monocromáticos o total look no son una novedad, pero esta temporada se llevarán al extremo. Vestir de pies a cabeza de un solo color será una de las formas más chic de crear un outfit elegante y pulido. La clave para llevar esta tendencia está en jugar con las texturas: mezcla tejidos suaves como el satén con otros más rígidos como el cuero o el algodón. Así, conseguirás darle profundidad a tu look sin necesidad de recurrir a patrones o colores adicionales.