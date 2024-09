8 zapatos de punta perfectos para bajitas que estilizan y alargan las piernas

Como toda moda pasajera, los zapatos de punta están de vuelta, y no lo decimos nosotras, ya los vimos el año pasado en las pasarelas internacionales y lo hemos vuelto a confirmar este año. Si hay algo que cogeríamos prestado del armario de nuestras madres en los 90 es este tipo de zapatos. Y es que no solo aportan un toque sofisticado y glamuroso a los estilismos más básicos, sino que también ayudan con esa ilusión óptica de alargar y estilizar las piernas. Un truco que sobre todo a las bajitas les viene de perlas si no están dispuestas a acabar con dolor de pies debido a zapatos de tacón infinito, la verdad es que este 'efecto piernas infinitas' es igual de posible con zapatos planos o de tacón sensato, la clave está en que sean zapatos de punta.

Lo bueno de las tendencias es que cuando vuelven están por todas partes, así bien, este otoño-invierno 2024/2025 veremos la punta afilada en botas, bailarinas y slingbacks. Estos últimos se llevan la palma en cuanto a clase y elegancia, además de que son de lo más versátiles, ya te los puedes poner para ir a la oficina, como para una cena romántica o para un día de compras, las combinaciones son infinitas y todas ellas un éxito rotundo.

Nos hemos dado un paseo virtual por algunas de nuestras tiendas favoritas y hemos seleccionado los zapatos de punta perfectos para bajitas (si eres alta también necesitas unos, yo ya los tengo en mi lista de deseos para estos meses) que te pondrás sin parar esta temporada.

Destalonado estampado animal de Zara (35,95 euros)

Destalonado estampado animal Zara

Como ya sospechábamos el animal print seguirá su reinado en los armarios de las más fashionistas, si no atreves con una prenda de estampado animal, unos zapatos de punta como estos son la opción ideal para dar este toque salvaje a tu outfit que tanto triunfa en 2024.

Mule piel hebilla Zara

Estos mules con acabado en punta son perfectos para aquellas que apuestan por la comodidad sin renunciar al estilo y a ese 'efecto piernas infinitas' tan deseado. Te avisamos, son capaces de transformar un look básico en uno wow.

Destalonado kitten lazo de Zara (29,95 euros)

Destalonado kitten lazo Zara

Estos zapatos de punta son la definición de demure en toda su esencia, son cómodos, femeninos e ideales para llevar con tus estilismos de oficina, desde faldas midi hasta pantalones de pinzas, el charol elevará aún más tus combinaciones.

Zapato tacón mesh de Mango (29,99 euros)

Zapato tacón mesh Mango

Otro modelo slingback muy ladylike, pero con un toque vanguardista. Por si no te habías dado cuenta el tejido rejilla (mesh) en los zapatos está arrasando, sino que se lo digan a las bailarinas de Alaïa que prácticamente toda la industria de la moda está reinventando desde que vieron la luz el año pasado.

Zapato punta tacón de Mango (35,99 euros)

Zapato punta tacón Mango

Para las chicas bajitas que siguen apostando por un buen taconazo de aguja, este modelo efecto charol y acabado en punta de Mango tiene el toque de color que todo outfit de otoño-invierno necesita.

Zapatos planos con tachuelas y hebillas de Parfois (35,99 euros)

Zapatos planos con tachuelas y hebillas Parfois

No podía faltar en nuestra selección de zapatos de punta unos en el color que más triunfará este otoño-invierno 2024/2025, el granate. Este diseño de Parfois le dará a tus estilismos un toque de personalidad de lo más cool.

Destalonado tacón elástico empeine de Massimo Dutti (89,95 euros)

Destalonado tacón elástico empeine Massimo dutti

Si buscas un par de zapatos de punta que sean tu compañero fiel durante la transición verano-otoño, estos de Massimo Dutti llevan tu nombre escrito. Su color crudo hará que mientras el tiempo lo permita puedas resaltar ese bronceado que tanto te has trabajado estos meses de verano.

Bailarina punta de Massimo Dutti (79,95 euros)

Bailarina punta Massimo Dutti

Un básico que no puede faltar en tus looks de oficina y que aunque no lo parezca te seguirá dando esa ilusión óptica de piernas largas y estilizadas gracias a su acabado en punta.

Ahora que ya sabes el secreto mejor guardado de las chicas bajitas para conseguir ese 'efecto piernas infinitas' es hora de que lo pongas en práctica.