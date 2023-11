El look más navideño de la Reina Sofía con traje de terciopelo y el toque dorado que van a querer copiar nuestras abuelas

La Reina Sofía no nos deja de inspirar con sus looks en las últimas semanas, eso es un hecho. A nosotras, a nuestras madres y a nuestras abuelas para sus estilismos de Navidad. Esta noche la madre del Rey Felipe ha viajado hasta la Universidad de Salamanca para entregar a Gioconda Belli, poeta y novelista, la XXXII edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Durante la entrega del galardón, la exmonarca ha charlado alegremente con la escritora y han compartido varias risas espontáneas. Y nosotras solo nos hemos podido fijar en su look de lo más navideño. Un look que perfectamente podrían llevar nuestras abuelas a cualquier comida de Navidad y que la Reina Sofía ha lucido con un traje con terciopelo y satinado, blusa dorada y un broche con borlas doradas en la solapa y en los puños. Un toque muy navideño con el color dorado, y además tendencia. Una forma de darle el toque dorado al estilismo pero sin perder la elegancia y el estilo más clásico como ha hecho la Reina Sofía. Por eso nos parece una opción maravillosa para todas las comidas de empresa de Navidad de la próximas semanas, añadiendo un toque dorado a tu estilismo más ejecutivo.

Un look que perfectamente podrían llevar nuestras abuelas a cualquier comida de Navidad y que la Reina Sofía ha combinado con un broche y un pañuelo estampado encima, para evitar coger frío en el cuello, y además, darle un toque de luz y color a su estilismo.

La Reina Sofía preside la entrega del XXXII Premio de Poesía Iberoamericana que ha ganado Gioconda Belli en Salamanca Manuel Ángel Laya EUROPAPRESS

Un look que respira Navidad, elegancia y el estilo más propio de la Reina Sofía que tanto le va a gustar a nuestras abuelas para Navidad.