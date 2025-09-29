El look de Nuria Roca con americana y vaqueros que confirma el uniforme perfecto de oficina

Nuria Roca nunca falla cuando se trata de demostrar que la moda puede ser versátil, cómoda y elegante a la vez. La presentadora ha vuelto a dar una auténtica lección de estilo con un conjunto que es pura inspiración para los días de oficina de otoño: americana, top lencero y vaqueros de corte recto. Una combinación que, lejos de ser básica, se convierte en la clave para conseguir un look sofisticado sin esfuerzo.

La periodista, que siempre apuesta por piezas con personalidad, eligió una chaqueta de la nueva colección de The Extreme Collection. Se trata de una prenda con estructura impecable, marcada por botones dorados y un corte entallado que estiliza la silueta. Una americana que fácilmente se convierte en la gran protagonista del estilismo, aportando ese toque ‘chic’ que tanto caracteriza a Nuria.

Los básicos que nunca fallan

Debajo, Nuria combinó la chaqueta con un top de Zadig & Voltaire, una firma conocida por su aire desenfadado y rockero. Aunque, tal como ella misma señaló, esta prenda forma parte de su armario desde hace tiempo, sigue demostrando cómo las piezas de calidad no pasan de moda y pueden seguir funcionando temporada tras temporada.

La gran sorpresa del conjunto fueron los vaqueros de Vilagallo, también de la nueva colección. Se trata de unos jeans de corte recto y ligeramente acampanado, confeccionados en tejido elástico que garantiza comodidad sin renunciar a un fit favorecedor. El efecto que consiguen es alargar la figura, algo que resulta perfecto tanto para looks de día como para citas más formales.

En cuanto al calzado, Nuria completó el estilismo con unos zapatos de Tabitha Simmons, diseñadora británica que destaca por su elegancia atemporal. Aunque se trata de un modelo que lleva años en su vestidor, sigue aportando ese extra de sofisticación al look.

Inspiración para el día a día

El conjunto elegido por Nuria Roca no solo funciona como look televisivo, sino que también puede convertirse en el uniforme perfecto de cualquier mujer que busque un estilo práctico pero refinado. La combinación americana + vaqueros siempre es un acierto, pero lo que marca la diferencia son los detalles: los botones dorados de la chaqueta, el corte recto del denim y los accesorios que elevan el resultado final.

El look de Nuria Roca en denim. Instagram @nuriarocagranell

Además, este tipo de estilismo tiene una ventaja clave: es muy fácil de replicar con prendas que probablemente ya tenemos en el armario. Una americana bien cortada, un top básico y unos vaqueros de calidad son tres aliados que pueden salvar cualquier mañana en la que no sepamos qué ponernos.

Nuria Roca, referente de estilo real

Con este look, Nuria vuelve a dejar claro por qué se ha convertido en uno de los referentes de moda más seguidos. Sus estilismos nunca caen en lo excesivo, pero siempre tienen un punto de sofisticación que los hace diferentes. Y, sobre todo, transmiten la idea de que la moda está para disfrutarla, adaptarla a nuestro ritmo y, como ella misma, llevarla siempre con una sonrisa.

En definitiva, su americana de The Extreme Collection y los vaqueros de Vilagallo se posicionan como la pareja ideal para este otoño. Un look sencillo, elegante y con mucha actitud que confirma que el estilo de Nuria Roca sigue siendo fuente de inspiración para mujeres de todas las edades.