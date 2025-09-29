Sara Carbonero conquista Roma con un look bohemio y los vaqueros campana que más estilizan

Sara Carbonero ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo en nuestro país. La periodista, que se encuentra disfrutando de unos días en Roma, ha compartido en sus redes sociales una imagen frente a la emblemática Fontana di Trevi que ya se ha llenado de comentarios. Y no es para menos: su look es la mezcla perfecta entre comodidad, romanticismo y esa estética bohemia que tanto la caracteriza.

La instantánea, en la que aparece de espaldas contemplando el monumento más icónico de la capital italiana, nos regala un estilismo que encaja a la perfección con su personalidad: relajado, femenino y con un punto nostálgico que recuerda a los años setenta.

La blusa fluida, pieza clave de su outfit

Para la ocasión, Sara Carbonero eligió una blusa amplia en tono claro, con un tejido ligero que transmite frescura y movimiento. Una prenda que encaja con el espíritu boho gracias a su corte holgado y a la naturalidad con la que la combina. Las blusas de este estilo son un básico imprescindible en el armario de entretiempo, ya que se pueden llevar tanto con vaqueros como con faldas largas, adaptándose a diferentes planes urbanos o escapadas de fin de semana.

El look de Sara en Roma. Instagram @saracarbonero

Los vaqueros de campana que estilizan la figura

La presentadora completó el look con unos vaqueros oscuros de corte acampanado. Este tipo de pantalones, que regresaron con fuerza la pasada temporada, alargan las piernas y estilizan al máximo la silueta. En el caso de Sara, los combina con un calzado cómodo que apenas se aprecia en la foto, pero que confirma la importancia de sentirse libre y natural a la hora de vestir, sin renunciar al estilo.

El toque final lo aportan los accesorios: un bolso en tono grisáceo con correa larga, práctico para recorrer la ciudad sin preocupaciones, y un peinado de melena suelta, con ondas naturales, que refuerza esa sensación de espontaneidad. Lejos de los recogidos sofisticados o los peinados trabajados, Sara vuelve a apostar por la sencillez que tanto la identifica y que inspira a miles de mujeres.

El estilo bohemio que nunca pasa de moda

Este look en Roma vuelve a evidenciar que el estilo bohemio no entiende de temporadas ni de tendencias pasajeras. Es una forma de vestir que habla de libertad, de conexión con lo natural y de personalidad. Sara Carbonero ha sabido hacerlo suyo desde hace años, convirtiéndolo en su seña de identidad, y cada aparición pública lo confirma.

En tiempos en los que la moda rápida dicta el ritmo, la periodista demuestra que se puede ser fiel a un estilo propio, atemporal y con alma. Un look perfecto para viajar, para perderse en las calles de una ciudad como Roma o simplemente para recordar que en la moda, a veces, menos es más.