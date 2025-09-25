Nuria Roca demuestra a sus 53 años que el traje también se puede llevar con zapatillas de la forma más estilosa

Nuria Roca vuelve a conquistar con un look de esos que combinan estilo y comodidad a partes iguales. La presentadora, que se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de la moda real en España, ha compartido en sus redes sociales un estilismo que rompe moldes: un traje clásico de americana y pantalón fluido, acompañado nada menos que por unas zapatillas blancas.

A sus 53 años, la valenciana demuestra que el estilo no entiende de edades y que se puede llevar un traje con actitud relajada sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero ni recurrir siempre a tacones. Una combinación que, lejos de parecer arriesgada, funciona a la perfección y se ha convertido en una de las fórmulas favoritas de las mujeres que buscan un aire moderno y desenfadado.

El truco de estilo de Nuria Roca

El look parte de un traje negro de silueta fluida, con una americana ligeramente oversize que lleva sobre los hombros, y unos pantalones rectos que estilizan la figura. Bajo la chaqueta, la presentadora añade una camiseta básica blanca con mensaje, reafirmando su apuesta por los básicos con personalidad.

El look de Nuria Roca. Instagram @nuriarocagranell

Pero el verdadero giro está en el calzado: en lugar de decantarse por unos salones o botines, Nuria apuesta por unas zapatillas blancas clásicas, el accesorio urbano que rejuvenece y aporta frescura inmediata a cualquier conjunto de oficina. Un gesto que confirma que el traje ya no pertenece únicamente al terreno formal, sino que también puede tener un aire casual y funcional para el día a día.

La fórmula low cost que todas podemos copiar

Otro de los aciertos de este look es que se trata de una combinación fácil de replicar sin necesidad de hacer una gran inversión. Un traje básico en negro o gris, una camiseta con un toque especial y unas sneakers blancas son todo lo que necesitamos para lograr ese aire relajado que tanto favorece.

La clave está en cómo se lleva: Nuria transmite confianza y naturalidad, demostrando que no hace falta un zapato de tacón para brillar con un estilismo sofisticado. De hecho, muchas expertas en moda coinciden en que este contraste entre lo formal y lo sporty es lo que consigue que el resultado sea mucho más interesante.

Moda sin edad: la lección de Nuria Roca

Con este look, Nuria Roca reafirma una idea poderosa: la moda no tiene fecha de caducidad. A los 20, a los 40 o a los 50, el estilo se reinventa con pequeños detalles que hablan de la personalidad de quien lo viste. Ella ha encontrado la manera perfecta de modernizar el traje clásico sin renunciar a la comodidad, y por eso se ha convertido en un referente que inspira a diferentes generaciones.

Nuria Roca con traje y zapatillas. Instagram @nuriarocagranell

El traje con zapatillas ya no es una tendencia pasajera, sino una fórmula que se consolida como la más versátil de la temporada. Y Nuria Roca, una vez más, nos recuerda que la clave está en atreverse a reinterpretar los básicos de siempre con actitud y autenticidad.