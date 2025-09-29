La boda de Sofia Richie: todo lo que no has visto

La aparente sencillez de un moño bajo y pulido puede ser, en realidad, la culminación de un trabajo minucioso y lleno de técnica. Así lo demostró el peinado que lució Sofia Richie en su boda de 2023, una elección que se ha convertido en un referente de elegancia nupcial contemporánea. El objetivo era claro: un estilo limpio, sofisticado y atemporal que estuviera a la altura de los exclusivos vestidos de Chanel que vistió en la ceremonia.

De hecho, detrás de esa imagen impecable se esconde un proceso de una hora que comenzó con un gesto tan simple como una coleta baja. A partir de ahí, la estilista Kathleen Riley, amiga de la novia, añadió extensiones de clip de su propia marca para aportar volumen y longitud a la melena. El cabello se trenzó después para, finalmente, ser enrollado sobre sí mismo y formar el recogido, fijado con horquillas y un gel de acabado.

Además, uno de los detalles más ingeniosos y prácticos fue la solución para el velo, un elemento que puede generar más de un quebradero de cabeza. Para garantizar una sujeción a prueba de todo, este fue cosido directamente al cabello de la novia, una técnica que asegura la máxima fijación, tal y como han publicado en Elle. Un trabajo de precisión que demuestra que nada se dejó al azar.

La artífice de un peinado icónico

En este sentido, la responsable de este aclamado look es Kathleen Riley, una profesional con ocho años de trayectoria especializándose en peinados y extensiones. Su destreza no es casual, ya que es la propietaria de su propia marca de extensiones, SHAE Hair, lo que la posiciona como una figura relevante en el sector de la belleza en Estados Unidos, más allá de su relación personal con Richie.

Por otro lado, su consolidada reputación se ve respaldada por una cartera de clientas de primer nivel. Entre las figuras que confían en su talento se encuentran otras personalidades influyentes del panorama internacional, como la empresaria Marianna Hewitt y la modelo Olivia Culpo. Una vez terminada la ceremonia, el elaborado moño se transformó en una coleta alta más desenfadada, demostrando que incluso el peinado más sofisticado puede dar paso a la comodidad para disfrutar de la fiesta.