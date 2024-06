El look de la ruptura de María José Suárez es con los shorts vaqueros que las mujeres de casi 50 años no se van a quitar este verano con sandalias romanas

Looks de las rupturas hay tantos como desamores en este mundo. Y eso es lo que ha pasado con el estilismo que ha elegido María José Suárez esta mañana, que siempre va a ser recordado como el 'look de la ruptura'. Y es que María José Suárez, de 49 años, y Álvaro Muñoz Escassi, también de 49, han puesto punto y final a su relación, y así lo anunció la modelo sevillana anoche con una foto en la que aparecen besándose y el siguiente mensaje: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos". Obviamente, esta mañana las agencias la estaban esperando a la puerta de su casa, y gracias a ello tenemos este nuevo look de la ruptura, que nada tiene que ver con los looks de la venganza.

Según contó María José Suárez en la revista ¡HOLA!, su historia de amor comenzó a tambalearse hace tan solo unos meses. "Le pedí tiempo a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", declaró. María José reconoció con total sinceridad que no podía llevar el mismo ritmo de vida, y ahora, después de la vuelta de un crucero en familia, ella misma lo ha confirmado. Y ahora tenemos su look de la ruptura con los shorts vaqueros que las mujeres de casi 50 años van a querer llevar todo el verano con camisa y sandalias planas como las suyas. Las sandalias romanas, también conocidas como sandalias de gladiador o sandalias griegas, son un básico eterno que este año llega reforzado por los aires de tendencia tras erigirse como uno de los calzados más repetidos de las pasarelas este verano.

El look de María José Suárez. Gtres

Por mucho que cada año haya unas grandes favoritas, las sandalias en tendencia de cada verano se repiten sin cesar. Hay modelos tan eternos como prácticos que regresan cada año, como las sandalias thong, las. El ejemplo más evidente de ello son las sandalias romanas, también conocidas como sandalias griegas o de gladiador. Y este estilismo de María José Suárez nos lo deja muy claro.