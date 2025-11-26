Susanna Griso se suma a la tendencia de los pantalones bombacho con el diseño más buscado de Zara

Susanna Griso lo ha vuelto a hacer. Cada una de sus apariciones públicas se convierte en una pequeña clase magistral de estilo, y anoche, en los Celebrity Pets Awards, la presentadora firmó uno de los looks más comentados del photocall. El motivo: se sumó a una de las tendencias más inesperadas —y a la vez más sofisticadas— de la temporada: los pantalones bombacho.

Esta prenda, que ha regresado con fuerza desde las pasarelas hasta Zara, se ha convertido en la alternativa perfecta a los clásicos pantalones de traje. Y Susanna, siempre entre las primeras en detectar lo que viene, eligió precisamente uno de los diseños más especiales de la colección Woman de Zara, un modelo de 49,95 euros en tono burdeos oscuro, con cuadro vichy, cintura elástica ajustable y un bajo abullonado que define su característica silueta.

Cómo llevó Susanna Griso los bombachos virales de Zara

La presentadora los combinó de manera magistral, demostrando que un pantalón de estética relajada puede transformarse en una pieza de noche tan elegante como un vestido. Para ello, los acompañó con un chaleco negro entallado que marcaba cintura y aportaba estructura al look, y sobre él, una chaqueta burgundy con un corte impecable que elevaba el conjunto hacia un terreno mucho más sofisticado. La gama cromática, perfectamente estudiada, buscaba la armonía entre el burdeos del pantalón y los tonos más oscuros del chaleco, logrando un estilismo coherente, actual y muy tendencia.

El look de Susanna. GTRES

En los pies, unas sandalias de tacón en piel, también en burdeos, reforzaban el efecto estilizador del bombacho y demostraban que este tipo de pantalón también funciona con calzado abierto —no solo con botas, como suele verse en el street style—.

Pantalones bombachos. Zara

Los pantalones bombacho: la tendencia más inesperada del otoño–invierno

Lo interesante del look de Susanna es que refleja justo hacia dónde se está moviendo la moda: siluetas amplias, comodidad elevada al lujo y patrones inspirados en el volumen. Los pantalones bombacho se han convertido en la prenda favorita de las mujeres que buscan diferenciarse sin renunciar a la elegancia. Y, igual que ocurrió con los pantalones cargo hace unas temporadas, todo indica que este modelo será el próximo viral de Zara. Su caída fluida, el acabado abullonado y la combinación de estampado y textura hacen que sean una pieza extremadamente versátil.

Se pueden llevar en clave nocturna, como hizo Susanna, o con botines track y jersey oversized para un look de día más urbano. Pero su mayor ventaja es que estilizan y resultan comodísimos gracias a su tiro medio y la cintura ajustable.

Un look que mezcla tendencia, comodidad y sofisticación

No es casualidad que Susanna Griso haya apostado por estos bombachos en un evento donde las cámaras no dejan de disparar. Su presencia sobre la alfombra roja confirma que la tendencia ha saltado definitivamente del street style a los eventos formales, y que, bien combinados, pueden ser una opción tan elegante como cualquier traje de chaqueta.

El look de Susanna Griso. Gtres

La presentadora demuestra una vez más que sabe interpretar como nadie las tendencias y adaptarlas a su estilo personal: moderno, limpio y siempre muy favorecedor.