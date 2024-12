Vicky Martín Berrocal agota en Zara el conjunto de punto más elegante (y calentito) para empezar diciembre

Empezamos diciembre pensando en todos los looks para cenas y fiestas de Navidad, pero también para los estilismos de este invierno 2024/2025. Y si conseguiste no comprar ninguna prenda de Zara en el Black Friday, este Cyber Monday (aunque no hagan descuentos), vas a cambiar de idea por culpa de Vicky Martín Berrocal y este lookazo de domingo que nos ha dejado. Un 'total look' de punto de Zara que la diseñadora andaluza nos ha mostrado con este Reels de Instagram que le ha montado su hija, Alba Díaz, y con el que ya ha conseguido agotar algunas de las prendas en la web de la marca de Inditex. Porque si los conjuntos de punto son la opción más cómoda y calentita para invierno, este de Vicky Martín Berrocal es además el más cómodo.

Porque los conjuntos de punto siempre son tendencia y elegancia cuando bajan las temperaturas, y más si lo combinas con unas botas muy altas como ha hecho Vicky Martín Berrocal. Y es ahí donde hemos podido ver este estilismo perfecto de la diseñador, que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina esta última semana de noviembre. En los colores de la temporada, en tejidos suaves y acogedores y con los diseños más especiales para el día a día, porque los conjuntos de punto nunca fallan cuando llega el frío. Una chaqueta de punto y rombos de Zara con cinturón que ha combinado con una falda, también de punto en gris.

Chaqueta punto rombos cinturón (29,95 euros)

chaqueta punto. Zara

Falda midi punto liso (22,95 euros)

Falda punto. Zara

Un look de lo más calentito y elegante con el que Vicky Martín Berrocal se ha convertido en nuestra máxima inspiración en este inicio de diciembre.