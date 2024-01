'Be love', la nueva campaña de Pandora que tiene como eje central el poder transformador del amor

Pandora acaba de lanzar hoy, 24 de enero, su colección anual que trata el amor, un sentimiento que va más allá, sino que, tal y como ellos señalan: "es algo que se hace, se vive, se encarna y se abraza". En definitiva, el poder transformador del amor. Bajo la premisa 'Be love', el lema de Martin Luther King Jr. Center, trata de describir un movimiento de actos valientes con el único fin de lograr la justicia. En este sentido, la nueva campaña de la firma de joyería Pandora, cuenta con tres nuevas embajadoras a nivel global. Por un lado, las hermanas y artistas Chloe y Halle Bailey y, por otro, la activista y autora Selma Blair. Estas tres nuevas embajadoras son las protagonistas de la nueva colección que se podrá ver en redes a partir de las 12 de la mañana, en el que las distintas colecciones que conforman la firma se entremezclan, demostrando, una vez más, la libertad creativa, la autoexpresión y la alegría. La nueva plataforma 'Be love' forma parte de la estrategia de crecimiento de la firma de joyería Pandora, Phoenix, cuyo objetivo principal es elevar el deseo por la marca e impulsar la percepción de la firma como una marca de joyería completa. Por ello, todas las joyas están diseñadas a partir de materiales de la mejor calidad como es la plata de primera ley, oro de 14 quilates (con recubrimiento y macizo), cristal de Murano y diamantes cultivados en el laboratorio.

A las puertas de San Valentín (aunque no hace falta que sea dicha fecha para hacer un regalo), esta colección de joyas nos puede servir para hacer un buen regalo para esa persona tan especial. Esta aúna desde joyas más clásicas y minimalistas hasta aquellas de un tamaño maxi y muy llamativas que se convertirán en las protagonistas de tus looks más básicos. Tal y como afirma Mary Carmen Gasco-Buisson, directora de marketing de Pandora, "nuestras joyas no sólo están elaboradas por expertos para cada ocasión y para cada día, sino que también son un medio para compartir y conmemorar a las personas, los momentos, los lugares, los intereses y los sueños que amamos". Regalar joyas es una opción muy recurrente en estas fechas y, sobre todo, para las chicas amantes de la moda, pues se tratan de unas piezas atemporales y sencillas que pasarán de generación en generación y jamás pasarán de moda. En este sentido, el nuevo lanzamiento de Pandora,'Be love', aúna todas las características que todas buscamos a la hora de invertir en una joya más especial y, además, tiene un significado muy importante que debemos incorporar como lema de vida. Y es que, como ellos dicen "para Pandora, el amor es más que un día en el calendario, es algo más personal y global. Empieza con cada uno de nosotros y se materializa en la forma en que vivimos nuestras vidas. Esta es la esencia de nuestra nueva campaña Be love, dar vida al propósito de nuestra marca de dar voz al amor de las personas". Con esta acción, Pandora se proclama como una marca de joyería que todas las chicas querríamos incorporar en nuestro día a día para añadir ese toque de brillo a nuestras vidas, independientemente de la ocasión.

Pulseras de la colección 'Be love', Pandora.

Combo anillos de la colección 'Be love', Pandora.

Las nuevas joyas de Pandora de la colección 'Be love' es perfecta para regalar este invierno.