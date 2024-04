Lydia Bosch nos deja claro como ser la invitada perfecta este verano (con un toque boho) a sus 60 años y junto a su hija

Arranca la 33.ª edición de 080 Barcelona Fashion donde la principal novedad de esta edición es el ‘080 aesthetics’, se trata de un nuevo espacio de diálogo entre la moda y la tecnología a través del arte digital, que potenciará el carácter multidisciplinar. Y ahí no podía faltar Lydia Bosch en su tierra natal y apoyando la moda como tanto le gusta. Hoss Intropía se ha inspirad el festival Holi de India en su debut en la 080 Barcelona Fashion, y ahí es donde hemos visto a la actriz junto a su hija, Andrea Molina. Holi está inspirada en el festival primaveral de India, conocida como la fiesta de los colores y de la vida. En este día, en la mayoría de las localidades indias y nepalíes, se concentran personas de diferentes castas, condiciones sociales, religiones y edades con un único objetivo: pasárselo bien. La firma en su debut en la pasarela 080 ha invitado a la actriz Candela Serrat, a punto de ser madre por segunda vez, a la cantante Beth, la modelo Judit Mascó y a la actriz Judit Mascó con su hija Andrea Molina. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en suslooks satinados para una invitada perfecta de primavera o verano, o incluso para escaparse a la Feria de Abril la próxima semana.

Diseños llenos de detalle cuidadosamente elaborados, con mucha artesanía y personalidad que añaden un toque especial a cada prenda. Siluetas femeninas, románticas, con tejidos naturales, vaporosos, jacquares y estampados realizados a mano son una expresión artística de festividad. Una colección llena de color donde incorporan tonos fucsias, rosas, malvas y toques de mandarina y verde en diversas intensidades, entrelazados armoniosamente con el blanco. Y para este desfile, Lydia Bosch ha lucido un traje satinado con blazer cruzado en un azul verdoso de esos que potencian el primer bronceado de la temporada, como ha demostrado la actriz, un diseño que sienta bien a todas las edades. La esencia mediterránea de Hoss se une de manera armoniosa con las influencias de la India, dando como resultado diseños de apasionantes colores y una artesanía excepcional.

Lydia Bosch y su hija. Gtres

Mientras que su hija, Andrea Molina ha lucido un vestido fluido con escote de pico en un color violeta que nos transporta tanto al juego de colores de esta nueva colección de la firma. Mientras que ella ha optado por unas sandalias doradas, su madre, lo ha hecho con unas alpargatas de cuña, mucho más cómodas.