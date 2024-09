María José Suárez se ha ido de compras a Zara a por los vaqueros rectos que hacen tipazo a cualquier edad

No hay mejor plan entre desfile y desfile en Madrid que irnos de compras a Zara como ha hecho María José Suárez para empezar la semana con este lookazo. El debut de María José Suárez en el programa de Sonsoles Ónega ha sido una gran sorpresa tanto para los espectadores como para las editoras de moda. Su vuelta a la televisión no solamente ha dado mucho de qué hablar tras su ruptura con Escassi, sino que también todos los looks con los que ha participado como colaboradora. La celebridad ha revolucionado el plató con la vestimenta que adoran las mujeres 50+ para sus estilismos de oficina y este lunes lo ha hecho con un total look de Zara con los vaqueros rectos que mejor sientan.

Además de ser una amante de los vestidos boho o las botas cowboy, la pieza infalible de María José Suárez son los vaqueros rectos que mejor sientan. Son versátiles, atemporales y ponibles, por lo que tienen todas las características posibles para poder utilizarlos durante todo el año sin complicaciones ni preocupaciones. Hasta para las noches fresquitas de septiembre. Pues bien, María José nos ha desvelado cuál va a ser su uniforme de entretiempo para estas semanas: chaleco sastre con vaqueros rectos. Una opción más que socorrida que nos ayuda cuando tenemos un apuro estilístico. Perfecto para ir a la oficina, a una cita informal o a una cena con amigas, porque es un look ideal tanto de día como de noche. Por el día con unas zapatillas o bailarinas más tendencia, y por la noche con unas buenas sandalias de tacón como ha hecho ella.

Jeans Z1975 rectos tiro alto, de Zara (25,95 euros)

Vaqueros rectos. Zara

Se trata de estos jeans de tiro alto con cinco bolsillos de efecto lavado con pernera recta y bajo acabado sin costura con cierre frontal con cremallera y botón metálico que como vemos le sientan de maravilla a María José Suárez y los ha combinado con un chaleco sastre de lo más tendencia de nuevo este otoño 2024 en el armario de las mujeres que más saben de moda.