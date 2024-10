De María José Suárez a Anne Igartiburu, los looks de invitada de otoño perfecta para una noche de espectáculo en Madrid

No hay noche de esta semana en Madrid (o Barcelona) que no tengamos un gran evento o alfombra roja, y anoche no fue menos. El show más vibrante de los últimos tiempos, vuelve más impactante, sonoro, envolvente e innovador que nunca para emocionar y conmover al público hasta la última fibra. WAH Madrid ha consolidado su posición como una de las grandes apuestas de ocio de la ciudad, y en esta temporada, deja claro que no hay límites. Y anoche inauguró su tercera temporada con una alfombra roja de altura con muchos rostros conocidos. Eso sí, estaban anunciadas Mar Flores y Alejandra Rubio, en la que iba a ser su primer evento juntas, y al final no aparecieron por allí.

Sí que vimos pasar por la alfombra roja a María José Suárez, Anne Igartiburu o Irene Villa con estilismos muy diferentes, pero ideales para una invitada de otoño 2024. ¿Nuestra favorita? El vestido negro de María José Suárez que nos ha robado el corazón por lo bonito que es, y lo bien que sienta.

María José Suárez

María José Suárez. Gtres

Con vestido negro midi de 'efecto tipzazo' con apertura en la espalda con lazos blancos. Un diseño básico por delante, pero muy elegante y 'coquette'. Un diseño que ha combinado con sandalias plateadas.

Anne Igartiburu

Anne Igartiburu. Gtres

Con traje negro con estampado de estrellas en dorado en las mangas, muy apropiado para el espectáculo al que asistía.

Irene Villa

Irene Villa Gtres

Con vestido asimétrico burdeos con abertura en la falda y detalle en el hombro de Teria Yabar.

Elena Tablada

Elena Tablada. Gtres

Con mini vestido de transparencias y diferentes estampados.

Lorena Gómez

Lorena Gómez. Gtres

La cantante fue de las más arriesgadas de la noche con un mono burdeos con escote bardot y cut out en el abdomen.