El tesoro escondido de las rebajas de Zara es este vestido de seda que Rocío Osorno ya ha estrenado

Llevamos cuatro días de rebajas de invierno 2024 en Zara y aún quedan muchos tesoros escondido que aún no hemos descubierto. Y no lo decimos solo nosotras, también lo dice Rocío Osorno con este lookazo que nos ha dejado de su viaje a Navidad a Chile. Lo mejor es que es de rebajas de Zara, que aún está disponible, y que es uno de esos tesoros escondido que nos vamos a comprar ahora para llevar con un jersey gordito encima y botas, y que seguiremos llevan en primavera y para nuestras noches de verano. Porque vestidos hay muchos en las rebajas de Zara, pero no todos tan especiales como este de seda de Zara y que además ya cuenta con un 53% de rebajas. O lo que es lo mismo, lo necesitamos ya es nuestro armario de invierno.

Un vestido de rebajas de Zara que antes costaba 129 euros y ahora está por 59,99 euros y que no dudamos de que se va a agotar en horas después de que Rocío Osorno lo sacará en su cuenta de Instagram con un lookazo de esos que ella nos tienen muy acostumbradas. Porque además es una buena inversión porque es un diseño que estará en máxima tendencia este 2024. Un vestido con corte años 20 que se ajusta en toda la silueta y gana volumen desde la zona de la cadera.

Vestido seda escote pico, de Zara (rebajado a 59,9 euros)

Vestido seda. Zara

Se trata de este vestido largo confeccionado en hilatura de seda morera 100 % con escote pico con tirantes finos y bajo acabado acabado en tablas.