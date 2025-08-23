Amelia Bono tiene el combo perfecto para pasar de la playa al chiringuito con estilo, blusa romántica y shorts vaqueros

No hay nada que nos guste más que analizar los looks de las famosas en sus vacaciones de verano para inspirarnos en nuestro día a día vacacional. Una de esas a las que no le quitamos el ojo es Amelia Bono, la empresaria y prescriptora es un derroche de estilo a diario. Actualmente, se encuentra en Marbella disfrutando de la Costa del Sol con amigos, y desde allí ya nos ha deleitado con vestidos boho, conjuntos ibicencos y por supuesto los bikinis más favorecedores.

Ahora le ha tocado el turno a uno de esos looks que son la combinación perfecta para pasar de la playa al chiringuito sin necesidad de cambiarte, sí, uno de esos looks que aúnan comodidad y estilo de forma impecable y que se han convertido esta temporada estival en el uniforme por excelencia de las que más saben de moda, Amelia Bono, entre ellas. Hablamos de un outfit compuesto por una blusa romántica, bohemia y femenina, de esas que gritan verano por todas sus costuras y que encuentran en los shorts vaqueros su aliado indiscutible para un resultado casual chic digno de las mejores puestas de sol veraniegas.

El combo casual-chic que triunfa esta temporada

Amelia Bono ha vuelto a dar en el clavo con su última elección estilística desde Marbella. Cuando piensas en ese outfit ideal para acompañarte desde la playa a unos cócteles puede que lo que primero que se te venga a la cabeza sea un vestido en clave maxi y de corte fluido, pero y si te decimos que: una blusa ligera de aire romántico y unos shorts denim son la fórmula más sencilla y efectiva para brillar en cualquier plan improvisado.

Este dúo funciona porque combina lo mejor de ambos mundos: la frescura y comodidad de un look playero y la sofisticación suficiente para sentarte en el chiringuito más cool de la Costa del Sol. El resultado es un estilismo fresco, juvenil y fácil de recrear, que demuestra que el verdadero secreto del estilo vacacional está en saber jugar con básicos de siempre y elevarlos con pequeños detalles.

Por qué el look de Amelia Bono es el ganador del verano

La blusa blanca bordada sin mangas y con ligeras aberturas que ha elegido Amelia tiene ese aire bohemio que nunca pasa de moda y que aporta un plus de feminidad incluso en los días más calurosos. Los shorts vaqueros, otro imprescindible de cualquier maleta de verano, completan el look con ese guiño casual y despreocupado que tanto caracteriza el estilo de la madrileña. Pero lo que realmente eleva el conjunto es el maxi collar étnico, de la firma española Bonai Madrid, una pieza que se convierte en el centro de todas las miradas y transforma lo que a simple vista puede parecer un look sencillo en uno absolutamente memorable.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

En definitiva, Amelia Bono vuelve a recordarnos que no hacen falta complicaciones para marcar estilo en vacaciones: basta con tener claro cuáles son las piezas que siempre funcionan y darles tu toque personal. Y en su caso, la mezcla de blusa blanca, shorts vaqueros y collar XL es todo lo que necesitábamos para confirmar el uniforme casual-chic del verano.