El look más inesperado de Victoria Federica para ir al 'gym' con diadema y la sudadera Nike que puedes robarle a tu novio

Victoria Federicanunca nos deja indiferente, eso está claro. De sus lookazos otoñales con traje en París, a la falda de Zara en el concierto de Rauw Alejandro y ahora el look más sorprendente para ir al gimnasio. Porque ahí, Vic es de las que no sigue siendo fashion como en la calle, y con esta foto que ha subido a Stories su amiga Rocío, nos acaba de quedar claro. Después de celebrar su 23 cumpleaños y de su viaje a París, Victoria Federica y disfrutar del concierto de Rauw Alejandro en Madrid, hoy ha tocado vuelta al 'gym' tras el verano. Pero como de costumbre, nosotras nos hemos fijado en el look de la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. Un estilismo de lo más peculiar con una diadema, que entendemos que luce por comodidad con su melena para entrenar. Sí, esa diadema de felpa que nosotras llevábamos en los 2000 y que Victoria Federica lleva al gimnasio en 2023.

Si hasta ahora te limitabas a ponerte un coletero cuando el pelo te estorbaba, o a ponerte una pinza para el pelo cuando llevas más tiempo del que te gustaría admitir frente al espejo, es hora de reconsiderarlos. Porque esta temporada vamos a llevar diadema de felpa como Victoria Federica. Y ella la ha llevado para entrenar este martes en Madrid con una sudadera mega ancha de Nike, en gris, con capucha, de lo más grande a modo de vestido, calcetines blancos subidos y zapatillas de deporte. Un estilismo que la verdad, no hay por donde cogerlo, pero se lo perdonamos, porque lo importante es hacer deporte, no ir fashion.

Victoria Federica en el gym. @rochilaffon

Y como la actitud es lo que cuenta, nosotras aplaudimos a Victoria Federica por haber vencido la pereza y empezar el día en el gimnasio, más allá de su estilismo.