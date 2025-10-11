Influencers
María Pombo presume de barriguita en Chile con camisa fluida y pantalones de tiro bajo
Un look relajado, cómodo y perfecto para este otoño con prendas básicas y atemporales
María Pombo está disfrutando de sus primeros días en Chile con una maleta de viaje de lo más sensata y bien pensada. Nos atrevemos a decir estos calificativos puesto que cada una de las prendas de vestir que hemos visto hasta ahora son cómodas y perfectas para su tercer embarazo, pero sin renunciar el buen estilo. Ya tiene todas las claves aprendidas de cómo presumir de barriguita sin tener que renunciar al glamur, así como marcarse lookazos de infarto. Y este es uno de ellos.
Tanto en alfombras rojas como sobre el asfalto tiene la sabiduría de adaptar todo su armario en estos momentos donde le falta poquito para conocer a Mariana. Hace recurso de conjuntos de punto elásticos que se ajusta perfectamente al cuerpo (como ha hecho recientemente en París) o la técnica de comprar unos vaqueros de talle bajo de unas tallas más para crear un aire más moderno y desenfadado. Pues bien, ahora María Pombo ha seguido cautivándonos desde la otra punta del mundo con un nuevo look de embarazada que también es perfecto para trayectos largos, porque es totalmente comfy, ajustable y sienta como un guante. Hasta ahora hemos visto su recibimiento en el país junto con su hermana Marta Pombo o su mejor amiga María Fernández de Rubíes, pero solamente ha hecho falta un día para descubrir nuevos atuendos que no han dejado indiferente a nadie.
Nuevo look de María Pombo presumiendo de barriguita en Chile
Nos ha dado su bienvenida a Chile este mediodía con una serie de fotografías en Instagram que han llamado la atención de todas las editoras de moda. "En la otra punta del mundo, el sonido del pacífico de fondo, amigas, dormir en las nubes. No se puede pedir más, GRACIAS Alaniz os amo", nos ha confesado. Con estas palabras se ha adjuntado un estilismo en una de sus playas calmadas, desérticas y con un paisaje de ensueño. María Pombo ha deslumbrado con una camisa en gris fluida, liviana y relajada con mangas arremangadas y con un solo botón abrochado que permitía ver su barriguita de casi seis meses. La ha combinado con un pantalón de punto oscuro con cintura elástica y de pernera ancha que lleva el outfit a la faceta más effotrless.
Una elección perfecta para este otoño
Como decíamos, María Pombo sabe a la perfección cómo combinar la tendencia con lo cómodo a los seis meses de su tercer embarazo. Sin ninguna duda, también ocurrió tanto con Martín como con Vera, pues esta vez también se está convirtiendo en una fuente de inspiración para miles y miles de mujeres. Ajeno a estar embarazada o no, se trata de una elección de atuendo perfecto para este otoño, que da una sensación cozy con prendas de vestir que no darán ninguna complicación.
De nuevo, María Pombo se ha posicionado como una de las influencers más inspiradoras del momento con una maleta de viaje que tomaremos de referencia en el próximo puente. Son prendas de vestir cómodas, favorecedoras y perfectas para jugar a las capas durante el entretiempo.
