María Pombo pone rumbo a París Fashion Week con un look de aeropuerto que respira estilo parisino

María Pombo vuelve a demostrar que la moda no empieza en la pasarela, sino mucho antes: en el aeropuerto. La influencer, que ya se ha convertido en uno de los rostros españoles más seguidos en la industria, ha puesto rumbo a la Semana de la Moda de Paríscon un look que aúna comodidad y sofisticación, y que responde a la perfección al espíritu de la capital francesa.

La empresaria compartió en sus redes sociales varias imágenes en las que se la puede ver lista para despegar con maleta en mano y un café take away, apostando por ese “airport style” que tanto juego da entre las prescriptoras de moda. Con una sonrisa y un toque de humor, escribía: “Si me voy a París tendré que llevar el flow parisino, ¿no?”, dejando claro que hasta los viajes forman parte de su puesta en escena.

Un look cómodo pero chic

Para la ocasión, María Pombo escogió una base sencilla y versátil: camiseta blanca y pantalones negros ajustados. Sobre ellos, el gran protagonista de su estilismo: una americana oversize en tono gris oscuro, con hombros marcados, que aporta ese aire masculino y desenfadado tan característico de las parisinas.

Pero el detalle estrella del outfit fue, sin duda, el pañuelo de seda estampado que llevó anudado al cuello. Con sus tonos vivos, la pieza no solo rompía la sobriedad del conjunto, sino que además evocaba directamente la estética parisina, donde los foulards siguen siendo un accesorio icónico.

Botas altas y bolso de lujo

María completó el look con unas botas altas negras de caña recta, un calzado perfecto para viajar con estilo sin perder comodidad. A su lado, inseparable, su maleta de Louis Vuitton, una de las firmas favoritas de las influencers y un auténtico clásico de los aeropuertos internacionales.

En las imágenes también se aprecia un bolso shopper en tonos beige y marrón, que combina funcionalidad y moda, ideal para los días de agenda apretada que le esperan en París durante los desfiles.

El guiño parisino

No es casual que María Pombo haya recurrido a un look en clave “parisienne”. La Semana de la Moda de París es uno de los eventos más importantes del calendario internacional y exige que cada aparición —desde la llegada al aeropuerto hasta el front row de un desfile— esté cuidada al detalle. El pañuelo, la americana oversize y los básicos bien combinados son, en este caso, un guiño consciente a esa elegancia relajada que define el estilo de la ciudad.

El look de María Pombo. @mariapombo

María Pombo, referente del street style

Cada aparición de María se convierte en inspiración para miles de seguidoras que buscan ideas prácticas para vestir en su día a día. Y una vez más, la influencer demuestra que no es necesario recurrir a grandes artificios para brillar: bastan unos básicos bien elegidos, un accesorio estrella y la actitud adecuada.

Con este look, María Pombo no solo pone rumbo a la Fashion Week de París, sino que también confirma que su estilo personal sigue evolucionando con un pie en las tendencias y otro en la comodidad real. Una fórmula que, sin duda, seguirá marcando pauta en los próximos días de desfiles.