María Pombo viaja a Chile con el look cómodo (y favorecedor) que querrás copiar para tu próximo vuelo largo

María Pombo lo ha vuelto a hacer: convertir un look aparentemente sencillo en una auténtica lección de estilo. La influencer madrileña ha compartido en sus redes sociales las imágenes de su partida hacia Chile, donde viajará acompañada de su marido, Pablo Castellano, y su familia. En su vídeo desde el aeropuerto, María muestra cómo vestir para un vuelo largo —en su caso, de más de 13 horas— sin renunciar a la comodidad ni al estilo con este look premamá, presumiendo de barriga.

El conjunto ideal para volar con estilo

Para la ocasión, María eligió una combinación de básicos cómodos en tonos neutros, perfecta para un viaje largo en avión. Apostó por un cárdigan beige de punto fino, ligeramente ajustado, que dejaba entrever un top o camiseta interior del mismo tono. La prenda, abotonada a media altura, creaba un efecto muy favorecedor que realzaba su figura premamá y aportaba calidez al conjunto.

En la parte inferior, optó por unos pantalones de algodón tipo jogger en color marrón chocolate, con cintura elástica y cordón ajustable, una prenda pensada para soportar horas de vuelo sin perder el toque chic. La mezcla de tejidos suaves y colores tierra es un clásico de los aerolooks de las celebrities: relajado, natural y con ese punto sofisticado que define el estilo Pombo.

El bolso que marca la diferencia

Aunque su look era eminentemente funcional, María Pombo añadió un detalle que elevó el conjunto al terreno del lujo discreto: un bolso negro trenzado tipo shopper con asas anchas, una pieza que recuerda al icónico diseño de Bottega Veneta. Espacioso y versátil, es el accesorio perfecto para viajar, ya que permite llevar todo lo necesario sin perder el toque elegante.

El contraste entre las prendas suaves en tonos crema y el bolso negro crea un equilibrio visual que rompe la monotonía cromática y aporta sofisticación al conjunto. Es un recurso estilístico muy usado por María, que sabe cómo combinar lo práctico con lo aspiracional sin esfuerzo.

Fiel a su estilo natural, la influencer completó su look con el cabello suelto y ondulado, maquillaje minimalista y sus inconfundibles gafas de pasta marrón, un accesorio que se ha convertido casi en parte de su sello personal. Con su habitual energía, posó en la terminal con gesto divertido y escribió en sus redes: “Chile nos espera”, junto a un corazón y la bandera del país.

Comodidad, estilo y coherencia

El look de María Pombo resume a la perfección la nueva forma de entender el estilo de viaje: prendas cómodas, tejidos suaves y colores neutros que transmiten calma. A sus 29 años y embarazada de su tercer hijo, la creadora de contenido demuestra que la moda práctica puede ser igual de inspiradora que la más elaborada.

En un momento en el que los aeropuertos se han convertido en pasarelas improvisadas, María vuelve a marcar tendencia con un outfit sencillo pero pensado al milímetro. Su elección confirma que la elegancia también puede viajar en zapatillas, tejidos de punto y una sonrisa lista para despegar.