María Pombo sorprende en París con flequillo y un look ‘chic’ inesperado

María Pombo lo ha vuelto a hacer: ha sabido reinventarse justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo de ella en materia de estilo. La influencer madrileña, que estos días disfruta de la Semana de la Moda de París, ha sorprendido a sus seguidores y a todos los asistentes con un cambio de imagen que no ha dejado indiferente a nadie: un flequillo recto y sofisticado que transforma por completo su rostro y aporta un aire mucho más rompedor a su estilo habitual.

Consciente de la expectación que genera cada uno de sus movimientos, María eligió un look de la diseñadora Isabel Marant, una de las firmas francesas más emblemáticas, perfecto para un evento de este calibre. La influencer optó por un vestido de punto en tonos rojos y blancos, de silueta oversize y estética muy parisina, que combinó con un abrigo negro de líneas minimalistas, llevado sobre los hombros al más puro estilo ‘street style’.

El conjunto se completaba con unas medias semitransparentes en negro, que aportaban un aire sensual y urbano, y con un bolso de piel también en negro, reforzando la estética sobria pero con un toque rockero. Para el maquillaje, la empresaria se mantuvo fiel a su estilo natural, con labios en tonos nude y piel luminosa, dejando que el gran protagonista del look fuese su nuevo flequillo, un detalle que generó cientos de comentarios en redes sociales.

Un cambio de look que marca tendencia

María Pombo sabe cómo captar la atención y convertir cada aparición en una conversación de moda. Su flequillo ha sido lo más comentado en Instagram, donde compañeros de profesión y amigas como Teresa Andrés Gonzalvo o Marta Lozano no dudaron en reaccionar al nuevo estilo con mensajes de admiración. El gesto demuestra que, más allá de la ropa, el peinado puede convertirse en el mejor accesorio para transformar cualquier look.

El vestido de Isabel Marant elegido por María es además un guiño a las tendencias actuales: el rojo, color estrella de la temporada, se ha convertido en un imprescindible en el armario de las expertas en moda. La combinación con un estampado gráfico y una silueta amplia refuerza la idea de comodidad chic, perfecta para el día a día pero también para acudir a un desfile en la capital francesa.

María Pombo, icono de estilo internacional

Lo que comenzó como un viaje más a la Fashion Week de París se ha convertido en uno de los momentos más comentados de su agenda. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, María Pombo es ya mucho más que una influencer española: es un referente de estilo internacional. Cada una de sus decisiones estéticas se analiza al detalle, desde la elección de un vestido hasta un simple cambio de peinado.

Este nuevo flequillo, sumado a su apuesta por un look desenfadado pero elegante, demuestra que María sabe arriesgar y acertar al mismo tiempo. El responsable de su peinado fue el reconocido estilista Jesús de Paula, quien trabajó con la melena de María para crear un resultado fresco, femenino y lleno de carácter. La influencer lució una melena lisa con textura, sutilmente acompañada de ondas muy naturales y un flequillo postizo que aportaba definición y personalidad al conjunto.

Para lograr este acabado impecable, Jesús de Paula utilizó la nueva ghd chronos cherry chic, una herramienta de la recién lanzada colección de Navidad de ghd que combina la última tecnología con un diseño aspiracional que enamora a primera vista.

Con este estilismo, María Pombo confirma que su evolución no tiene límites y que todavía guarda muchas sorpresas en materia de moda y belleza.