Nuria Roca recupera el jersey marinero más favorecedor del invierno y nos da el look perfecto para diciembre

Nuria Roca vuelve a demostrar que el estilo natural, cómodo y sin artificios también puede arrasar. La presentadora, que domina como pocas el arte de vestir bien sin complicarse, ha compartido en Instagram un look perfecto para cualquier mañana de diciembre: un jersey marinero de rayas rojas y blancas, un básico eterno que esta temporada regresa con más fuerza que nunca gracias a su aire clásico y navideño a la vez. Una propuesta sencilla y favorecedora que, en cuestión de minutos, se ha convertido en una de las combinaciones más copiadas del día.

Sentada en el coche, con gafas doradas de efecto retro y una luz dorada que realza aún más sus rasgos, Nuria ha apostado por un jersey de punto grueso, cuello redondo y rayas horizontales —el diseño marinero más clásico pero reinterpretado en clave festiva gracias al rojo intenso—. Una prenda cálida, casual y con ese toque juvenil que tanto identifica sus estilismos.

El jersey marinero vuelve con fuerza (y Nuria lo confirma)

Este invierno, el punto a rayas se ha coronado como una de las tendencias más vivas de la temporada. Desde las versiones negras y blancas más parisinas hasta los modelos que incorporan color, como este rojo vibrante que luce Nuria Roca, el estilo marinero ha vuelto para quedarse.

La presentadora lo combina como mejor funciona: con un camisa denim asomando por los puños, un truco muy suyo que aporta textura, dinamismo y un punto casual muy favorecedor. Es una mezcla que nunca falla y que convierte un look básico en una propuesta con intención. El contraste entre el punto cálido y el tejido vaquero crea equilibrio, dimensión y un aire muy europeo que está triunfando entre mujeres +40 y +50 que buscan vestir cómodo, moderno y sin renunciar al estilo.

Un look perfecto para días frenéticos (pero con estilo)

El estilismo que Nuria ha elegido demuestra una vez más por qué es una de las prescriptoras más queridas del país: su forma de vestir se adapta a la realidad, no al postureo. Se nota que es un look que cualquiera puede replicar un martes por la mañana para ir a trabajar, hacer recados o empezar el día con buen pie.

El jersey de rayas aporta luz facial —el blanco siempre suaviza y el rojo da energía—, mientras que el pantalón negro que intuimos completa la ecuación con sobriedad y equilibrio. Añade gafas doradas de inspiración setentera, labios rojos y su característica melena suelta, y ya tenemos un uniforme impecable para los días fríos sin renunciar al buen ánimo.

Por qué funciona tan bien (y por qué lo vamos a copiar todas)

El look de Nuria funciona por cuatro razones:

Es atemporal: las rayas vuelven cada año.

Es favorecedor: el rojo ilumina, estiliza y tiene un toque festivo sin ser excesivo.

Es fácil de replicar: probablemente ya tienes todas las prendas en tu armario.

Es cómodo: punto, denim y gafas grandes… el combo perfecto para sobrevivir a diciembre.

Además, es un estilismo que se adapta a la perfección a cualquier edad: es moderno sin ser juvenil y clásico sin ser aburrido. Exactamente el equilibrio que define a Nuria Roca.