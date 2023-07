Muere Marta Chávarri: de la alta sociedad madrileña a cambiar el estilo de un país como toda una influencer con su glamur

Marta Chávari fue toda una influencer antes de que ni tan siquiera pudiéramos imaginar que era eso. De la alta sociedad madrileña a marcar un estilo de todo un país con su glamur. Hoy nos ha dejado, y nosotras solo podemos recordar las lecciones de estilo que nos dio. Nacida en Madrid en 1960, esta mujer que todo el mundo recuerda reinó en la vida social española en los 80 y 90 y un día empezó a desaparecer de la vida mediática. Pero sus looks serán siempre recordados. Su melena rubia, sus hombreas marcas o sus minifaldas más cortas. Ella fue una adelantada a sus tiempo en cuanto a moda hablamos. Cosmopolita, privilegiada y sin miedo a caer mal. Llevaba jeans como nadie, ahora los más jóvenes ni la recuerdan, pero durante década fue una de las mujeres más conocidas e imitadas de este país. Porque el estilo Marta Chávari, y ella, fue demasiado para un país aún muy cerrado de mente.

Pero no solo marcaba estilo por las calles de Madrid, Marta Chávarri también en sus vacaciones de verano en Marbella. Bañador liso, pareo muy corto y unas zapatillas blancas que hasta entonces no estábamos acostumbrados verlas lucir a las mujeres en España. Bronceado perfecto, gafas de sol, y diadema. Toda una diva de la época. Con shorts vaqueros, camiseta blanca, hasta los vestidos más cortos sin ropa interior que revolucionaron a todo un país. Pero también su toque más Diana de Gales con vaqueros, americana y chaleco de pata de gallo. No había tendencia que se le resistiera. Una mujer empoderada y libre en una sociedad que aún estaba dominada por los hombres y el machismo. Marta Chávariera una mujer avanzada a sus tiempos, y seguro que hoy en día triunfaría como una más en las redes sociales con su estilo y esa estrella que tenía.

MARTA CHAVARRI DURANTE UNAS VACACIONES EN IBIZA, 2001 PB / JJS ©KORPA

Marta Chávarri y Fernando Falcó Aurora Fierro Cover/Getty Images

MARTA CHAVARRI POR LAS CALLES DE MADRID URM ©EUROIMAGEN

Marta Chávarri fue la gran it girl española antes de que esa palabra fuera un oficio. La boda de su hijo Álvaro Falcó con Isabella Junot fue su vuelta a la vida pública de Marta Chávarri y ahí apostó por un discreto diseño de Alta Costura de firma catalana. Marta Chávarri eligió un diseño de alta costura de la firma TOT-HOM. Se trata de una túnica corta en gran crepé de seda azul marino con aplicaciones bordadas en pluma de avestruz en las mangas. El conjunto lo acompañaba un pantalón palazzo. Hoy nos ha dejado en Madrid, pero nosotras siempre recordaremos su estilo y glamur, abriendo puertas en un país dominado por el machismo, para que hoy en día las mujeres podamos vestir como queramos. Gracias Marta y hasta siempre.