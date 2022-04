Marta Chávarri, el regreso de la primera «it girl»

Sí, al más puro estilo, ¿qué pasó con? Hoy hablamos de la primera «it girl» de nuestro país cuando aún no se conocía el término, Marta, la hija de diplomático, el embajador Tomás Chávarri y bisnieta del conde de Romanones por parte de madre, también está emparentada con el rey del «digan lo que digan», ya que es sobrina de su mujer, Natalia Figueroa.

Nacida en Madrid en 1960, en 1982, esta niña bien se casó con un marqués, el de Cubas, que falleció tristemente por Covid al igual que su hermano, el padre de la actual marquesa de Griñón, la famosísima Tamara Falcó, que además de prima es íntima de su único hijo Álvaro, que precisamente se casa hoy. En estas familias los árboles genealógicos suelen ser complicados, porque son círculos muy cerrados y normalmente muy liados, que se lo digan si no a la novia del día, hija del ex de Carolina de Mónaco, la pizpireta Isabelle Junot.

Cuando le han preguntado por su futura suegra siempre la alaba sonriendo, porque suponemos que para ella no es el misterio que es para el resto de los mortales. Sí, porque Marta, que lo tuvo todo: fama, dinero, amor, portadas de revistas... despareció de la noche a la mañana de la vida pública para asombro de muchos, incluidos sus propios amigos.

El primer escándalo fue sonado y marcó toda una época; menos mal que todavía no era tiempo de Instagram, porque, ¿cómo podría superar ahora mismo el ser conocida como dijo textualmente el «Daily Mail» en su portada «la marquesa sin bragas»? Difícilmente. Esas fotos le supusieron una profunda depresión, un divorcio, un escándalo financiero mayúsculo y una nueva boda con uno de los famosos Albertos, los de la gabardina, con el que duró cuatro años. Y lo que son las cosas, su exmarido, Fernando Falcó, acabó casado con la ex cuñada de su segundo ex, Alberto Cortina. ¿Ven cómo todo queda en casa?

Hoy Marta tiene que prepararse para salir del ostracismo en el que vive desde hace unos cuantos años, desde que, en 2013, según la versión oficial, se cayera en su cuarto de baño y se le desfigurara en parte la cara. El haber sido una auténtica belleza y verse así hizo que entrara de nuevo en depresión, por eso sus dos hermanas han estado siempre a su lado, al igual que un número muy reducido de amigas. Gracias a ellas ya se siente con fuerzas y ha estado saliendo por el barrio de Salamanca sin tantos temores, aunque el uso de la mascarilla le sirve de coraza.

Y para complicar un poco las cosas, el reencuentro en sociedad también significará el reencuentro con un ex, porque la madrina de la boda tuvo un pequeño romance con el padrino de dicho evento, el antiguo «latín lover», Philippe Junot. ¿Ya se han perdido o siguen conmigo? Yo le recomendaría que se pusiera en las manos expertas de Silvia Moreno y su cosmética coreana de Poom Madrid, ciencia pura para tener el mejor rostro posible este día y brillar como antaño, no hay más que ver la piel inmaculada que lucen las mujeres de Corea del sur con sus rituales de limpieza de ocho pasos.

MARTA CHAVARRI DURANTE UNAS VACACIONES EN IBIZA, 2001 FOTO: PB / JJS ©KORPA

Parálisis facial

Desde al accidente le había quedado una cierta parálisis facial, realizar ejercicios específicos de pilates facial puede ayudar en este tipo de parálisis, como nos comenta Carme Farré, la fundadora del método Facetoned. Al igual que el Pilates, FaceToned se puede utilizar para mejorar la movilidad de las articulaciones y liberar tensión en mandíbula, cervicales y hombros. Se puede utilizar como rehabilitación después de un ictus, parálisis de Bell, asimetría, TMJ, cervicales, hombros, mandíbula, etc.

Su melena rubia siempre ha sido su signo de identidad, con las mechas siempre cuidadas de la típica niña bien madrileña fan de los pendientes de perlas. Muchas famosas incluida la ex de su ex, solían acudir a la peluquería de Llongueras en la Avenida de Alberto Alcocer de Madrid, ¡otro Alberto! y quizás en este intrincado círculo de la sociedad madrileña, ella también acuda allí por la puerta trasera, o quizás sea más factible que se sirva de algún estilista que acuda directamente a su casa. Porque no creo que sea de las de comentar las revistas del corazón mientras la peinan, como hacían las hermanas Koplowitz en sus tiempos.

El cuerpo no es un problema, siempre ha sido muy fibrosa y delgada, ¡suerte de genética! ¡Y suerte de amor por el deporte también! Si ha encontrado un buen entrenador personal, que no lo suelte.

No sabemos si seguirá fumando como en las famosas fotos, pero el efecto succión producido por los cigarrillos continuados afea y mucho esa zona. Existen unos parches de farmacia con microagujas que ayudan a reafirmar, son de FactorSkin 53. Porque en una boda hay que posar y sonreír, que las fotos quedan para la historia.

La indemnización que recibió por la portada de Interviú (la cifra más alta pagada hasta ese momento por una revista por vulneración de su derecho al honor, la intimidad y la imagen) y la que tuvo que pagarle después su exmarido Alberto Alcócer por el divorcio, le han permitido vivir sin, aparentemente, tener que trabajar. Le gusta pintar y viajar con discreción. Quizás se haya encargado ella de organizar la luna de miel de los dos tortolitos, ya que su nuera dijo «que les estaba ayudando con los preparativos». Hay mucha expectación hoy y seguro que Marta está preparada para volver a ser el centro de atención, con permiso de la novia. Cuando una «it girl» desaparece su regreso suele ser triunfal. Y Marta Chávarri tiene todas las de ganar.