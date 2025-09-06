Marta Lozano vuelve a conquistar el otoño con su nueva colección para Mustang

Marta Lozano se ha consolidado como una de las grandes embajadoras del estilo 'made in Spain'. Con más de un millón de seguidores en Instagram y una comunidad fiel que se inspira a diario en sus looks, la influencer ha sabido construir un universo estético propio donde la sofisticación convive con la frescura millennial. No es casualidad que marcas de referencia quieran contar con ella como imagen: Marta conecta, inspira y traduce la moda en un lenguaje cercano.

Tras el éxito de su primera colaboración, Mustang vuelve a apostar por ella para firmar la campaña otoño-invierno 2025. Esta vez lo hace con una propuesta que va más allá de las tendencias y pone el foco en la autenticidad. El escenario no podía ser otro: un paisaje ecuestre que simboliza libertad, fuerza y carácter, valores que también definen tanto a la mujer Mustang como a la propia Marta Lozano. La campaña cuenta además con la participación de su hermana, Meri Lozano, aportando un guiño familiar y reforzando la idea de comunidad femenina que siempre ha acompañado a la firma.

Marta Lozano nos adelanta las tendencias otoño-invierno de calzado

La nueva temporada viene marcada por un regreso a la estética western, con botas camperas en tonos tierra que evocan la conexión entre moda y naturaleza. Una tendencia que se cruza con el espíritu boho, representado en diseños de ante, flecos y acabados suaves, perfectos para quienes buscan ese aire libre y desenfadado que nunca pasa de moda.

Marta Lozano con botas cowboy. Cortesía de Mustang

El estilo motero y utilitario sigue ganando protagonismo en las calles, y Mustang lo traduce en modelos con suelas track, cierres robustos y un diseño cargado de actitud. Piezas que responden a la demanda de un calzado cómodo pero con fuerza estética, ideal para el día a día.

Marta y Meri Lozano con botas negras. Cortesía de Mustang

A estas líneas se suman dos tendencias que no dejan indiferente: el 'animal print', que aporta un punto salvaje en mocasines, 'kitten heels' o zapatillas, y los acabados metalizados, que convierten las deportivas más icónicas de la firma en la opción perfecta para looks de día y de noche. Todo ello bajo una mirada nostálgica hacia los 70 y 80, décadas que siguen inspirando la identidad creativa de Mustang.

Los modelos clave de la colección Mustang x Marta Lozano

Dentro de esta propuesta, encontramos varias siluetas pensadas para marcar la diferencia. Las botas boho con flecos y tonos cálidos se consolidan como la apuesta más versátil, mientras que las cowboy recuperan el espíritu campero con un aire renovado.

Botas cowboy. Cortesía de Mustang.

El universo urbano se refuerza con botas de estilo motero y track boots, diseñadas para aportar comodidad sin perder un ápice de estilo. Para las más atrevidas, los mocasines y kitten heels en animal print se convierten en los grandes protagonistas, capaces de transformar un look minimalista en una propuesta sofisticada.

Zapatos kitten Ninette. Cortesía de Mustang

Por último, las sneakers, el calzado insignia de Mustang, llegan esta temporada con un 'twist': suelas finas y planas que evocan el minimalismo noventero, colores vibrantes y acabados metalizados que añaden un punto inesperado a los looks diarios.

Zapatillas Climb. Cortesía de Mustang

Una colección que une moda, autenticidad y carácter

La colección Mustang x Marta Lozano FW25 no es solo una campaña: es una declaración de intenciones. Marta Lozano se consolida como musa de estilo capaz de interpretar las tendencias con autenticidad, mientras Mustang refuerza su papel como firma que conecta tradición y modernidad. Una propuesta pensada para mujeres que pisan fuerte, que reivindican la moda como forma de expresión y que saben que el calzado no es un accesorio más, sino el punto de partida de un look con carácter.