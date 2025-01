De Margarita Vargas a Irene Villa, los looks del concierto de Hombres G en Madrid para despedir el año

La Nochevieja en Madrid dio para muchos, y no solo por los looks de las campanadas 2025 que vimos en la Puerta del Sol, también por los que se vieron en Ifema con la última noche de Starlite Christmas. La última noche del año fue el broche de oro que Starlite Christmas puso a su segunda edición en Madrid. Una celebración de Nochevieja inolvidable para los asistentes, en la que no faltó detalle para el disfrute. El emblemático grupo madrileño Hombres G, icono del pop desenfadado para toda una generación, aún con su formación original, se subió anoche al escenario de las estrellas para hilar uno detrás de otro los incontables éxitos de la banda que lleva en activo desde 1983. Encargados de ofrecer el último concierto de 2024 y cerrar la II edición de Starlite Christmas, ofrecieron un concierto tan especial como emocionante.

O lo que es lo mismo, cuando hay un concierto, también hay looks de famosas, y aunque fuera Nochevieja, no nos han fallado. Entre ellos, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, Hamza Zaidi, Chucho Valdés, Pablo Carbonell, Irene Villa, Juan Peña, Paloma Segrelles, Fiona Ferrer; y Jaime y Marta Martínez Bordiú, quien además celebró su cumpleaños subiéndose al escenario a cantar “Marta tiene un marcapasos” con David Summers. Estilismos con mucho brillo y de lo más glamurosos para dar la bienvenida al 2025.

Irene Villa

Irene Villa. Starlite Christmas

Paloma Segrelles

Paloma Segrelles. Gtres

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas. Gtres

Tras el concierto en el Auditorio, Juán Magán fue el encargado de marcar el ritmo en la pista de baile para dar la bienvenida al 2025. Considerado el rey del electro latino y uno de los DJs más queridos de la familia Starlite, firmó una velada frente a los platos del lounge, conocedor de lo que necesita un after party al nivel de las estrellas.