Mary de Dinamarca embarca en el buque real: chaqueta de tweed de su hija Josephine + broche emblemático heredado

Mary de Dinamarca lo ha vuelto a hacer: acaba de marcar tendencia con una prenda de otoño que pensamos introducir en el armario sí o sí. Como indica la tradición, los reyes de Dinamarca se han embarcado en el yate real, conocido como Dannebrog, para su crucero de verano por segunda vez desde la proclamación como monarcas. Los estilismos de la royal siempre son un tema a destacar (y está en boca de todos) en cada una de sus apariciones en actos oficiales. Sin embargo, esta vez, ha llamado todavía más la atención por tomar prestado uno de los atuendos de su hija Josephine.

Mary de Dinamarca se define con un estilo de vestir clásico, elegante y minimalista. Eso sí, tampoco tiene miedo a sumarse a las tendencias de cada momento, como ha demostrado en muchas ocasiones. Durante el año anterior en el crucero en el Dannebrog, vimos múltiples propuestas estilísticas de la monarca, como la combinación de camisa blanca con pantalones de talle alto, chaleco largo de estampado de rayas y zapatos de tacón en negro. Todo combinado con un tocado al estilo más llamativo, pero siguiendo su esencia más sofisticada. Esta vez, ha cambiado dicho complemento por otro que también ha llevado la Reina Letizia, como son las diademas. Un accesorio que se ha llevado durante este 2025 en todas las facetas y Mary de Dinamarca lo ha defendido con un look de lo más chic y que nunca pasa de moda, pasen los años que pasen.

La chaqueta de tweed de Mary de Dinamarca para embarcar en el Dannebrog

La royal ha comenzado con una base sencilla, pero de lo más moderna y cautivadora: el binomio de camisa + falda de vuelo. Encontramos una camisa blanca de cuello mao y detalles sutiles de fruncidos y calados. La ha combinado con una falda en marino a la altura de los tobillos que destaca por una cinturilla alta y ancha, así como por un vuelo discreto, pero que otorga movimiento al estilismo. La joya de la corona ha venido de la mano de una chaqueta de tweed en tonos celestes y blancos que ha tomado prestado del armario de Josephine. Un modelo sin solapas, con cierre delantero con botones a presión y corte recto y estructurado.

Royals tour Frederikshavn municipality during summer cruise BO AMSTRUP Agencia EFE

Su homenaje a la madre de Federico X, la reina Margarita

Tampoco se ha olvidado de la reina Margarita, a la que le ha rendido homenaje con el broche de ancla en la parte izquierda, un detalle que siempre portaba cuando realizaba los cruceros del barco real. En cuanto a más detalles, Mary de Dinamarca ha apostado por la comodidad y temporalidad con unas sandalias de tacón sensato en camel de lo más favorecedoras y que han dado un plus de color al look y ha estado en sintonía con la diadema trenzada.

En los próximos días, nuestra sección Lifestyle de La Razón estará atenta a cualquier aparición de la monarca, puesto que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que nos volverá a cautivar con su look.