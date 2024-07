Los mejores looks de las celebrities en Wimbledon 2024

Este verano los amantes del deporte están de suerte, con eventos como la Eurocopa, los Juegos Olímpicos o Wimbledon. Este último es el torneo de tenis más antiguo y prestigioso del mundo, pero no solo es conocido a nivel deportivo, sino también por ser un verdadero desfile de moda. Desde su fundación en 1877, este evento ha sido sinónimo de elegancia y estilo. La edición de 2024 no ha sido la excepción, y las gradas del All England Club han brillado con la presencia de celebrities que han convertido este torneo en una auténtica pasarela.

El Torneo de Wimbledon se celebra cada año durante dos semanas en Londres, atrayendo a la élite del tenis mundial y a una lista de invitados que bien podría competir con la de los premios Oscar. La combinación de tradición, exclusividad y un estricto código de vestimenta ha consolidado a Wimbledon como el evento de tenis más glamuroso. Las estrellas aprovechan esta ocasión para lucir sus mejores galas, mezclando la sofisticación clásica británica con las tendencias más actuales.

Pippa Midleton con un conjunto camisa y pantalón fluido en color azul cielo con estampados florales, la hermana de la princesa Kate acompañó el look con un bolsito de mano de mimbre y unas cuñas de ante a juego con los colores del conjunto.

Pippa Midleton Gtres

Margot Robbie presumió de embarazo con un vestido túnica en color blanco con estampado de lunares negros y unas gafas de sol negras con estilo futurista. La actriz tuvo un encuentro de lo más afortunado con el español Miguel Ángel Silvestre.

Sienna Miller también optó por un vestido con estampado de lunares aunque con una estética más formal y camisera con detalle de cuellos en color beige, muy afín al estilo boho chic al que nos tiene acostumbrados.

Sienna Miller Gtres

Salma Hayek con un traje de chaqueta de tweed y pantalón en color azul marino al más puro estilo french acompañado con camiseta de Gucci con rayas azules y blancas y logotipo de la firma en rojo.

La Reina Camila, fiel a su estilo clásico, nos deleitó con un vestido en color crudo con un divertido estampado de jirafas en tonos tierra y zapatos de tacón sensato también crudo.

Reina Camila Gtres

Nicola Coughan, la acrtiz de los Bridgerton, apostó todo al negro con un favorecedor vestido de tirantes en silueta A que contrastó a la perfección con sandalias y gafas blancas, ambas con estética retro.

Alexa Chung, la británica fiel a su estilo, acudió a su cita con el tenis con una chaqueta de punto grueso en color camel que combinó muy agudamente con una falda midi evasé en beige.

Alexa Chung Instagram

Zendaya no deja de sorprendernos con sus looks de alfombra roja o street style, en esta ocasión lució un look de lo más british, compuesto por una blazer oversize, camisa azul bebé, corbata de punto y vaqueros con un Louis Vuittion que remataba su outfit 10.

Zendaya Instagram

Keira Knightley decidió apostar por un vestido largo asimétrico en color blanco con detalle de lazo en el hombro en color negro, acompañado de sling backs y mini bolso de Chanel en tonos crema, la guinda del look la puso el sombrero, prenda icónica de un torneo como Wimbledon.

Keira Knigtley Gtres

La Princesa Beatrice llevó un vestido camisero con estampado floral en tonos vibrantes que aportaban frescura y personalidad, el mini bolso de mimbre acompaño a la perfección su outfit.

Princess Beatrice Gtres

Así, cada año, Wimbledon no solo nos deja momentos inolvidables en la pista, sino también en las gradas, donde la moda y el deporte se dan la mano en un evento que trasciende el mundo del tenis.