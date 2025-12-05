Melania Trump deslumbra con un abrigo blanco de Chanel en el encendido del Árbol Nacional de Navidad

La primera dama Melania Trump ha vuelto a convertirse en uno de los grandes focos de estilo en la ceremonia del encendido del Árbol Nacional de Navidad en Washington. Con una aparición muy esperada y un estilismo fiel a su elegancia minimalista, Melania demostró una vez más por qué su presencia sigue siendo una referencia internacional en moda institucional. Su look, protagonizado por un abrigo blanco de Chanel, marcó uno de los momentos más comentados de la noche.

Un abrigo joya de Chanel para una noche histórica en la Casa Blanca

Para esta edición número 103 de la ceremonia navideña, Melania escogió un abrigo de lana y cachemir blanco de Chanel, un diseño cruzado de doble botonadura que reunía todos los códigos estéticos que siempre la han definido: silueta estructurada, líneas puras, elegancia silenciosa y un dominio absoluto de la paleta neutra.

Trump Christmas Tree ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El abrigo, con botones joya que aportaban brillo y sofisticación, se convertía en el eje de un look pensado para destacar entre las luces de Navidad del jardín sur de la Casa Blanca. Un diseño impecable, abrigado pero ligero, que reafirma la capacidad de Melania para convertir piezas clásicas en iconos virales.

Guantes y botas a juego: la clave de su armonía invernal

La primera dama completó su estilismo con guantes gris oscuro y unas botas de tacón de aguja en el mismo tono, un recurso cromático que aportó profundidad al conjunto sin restar protagonismo al blanco radiante del abrigo. El contraste entre ambas tonalidades —blanco puro y gris humo— lograba un equilibrio perfecto, muy propio de la estética limpia y arquitectónica que Melania Trumpdomina tan bien.

En las fotografías difundidas en redes sociales y en la señal institucional de la Casa Blanca, se ve a Melania caminar por los pasillos iluminados con decoración navideña, reforzando la imagen clásica de Navidad americana: elegancia, solemnidad y tradición. Su estilismo encajaba de manera natural con el ambiente festivo, elevando aún más su presencia en uno de los actos más simbólicos del calendario presidencial.

Un beauty look pulido que potencia el efecto del abrigo blanco

El outfit se acompañó de un beauty look muy característico en Melania Trump: melena suelta con ondas suaves, un rubio cálido que aportaba luz al rostro y un maquillaje discreto pero pulido, centrado en piel luminosa y labios en tonos neutros. Este enfoque beauty reforzaba el protagonismo del abrigo y mantenía la estética de depuración y elegancia que tanto identifica a la primera dama.

Melania reafirma su estatus como referente de estilo navideño

Cada aparición de Melania Trump durante las festividades navideñas suele convertirse en conversación mundial y este año no ha sido diferente. Su abrigo blanco de Chanel ha marcado un antes y un después en los looks invernales de gala: sofisticado, icónico y perfectamente alineado con el espíritu ceremonial del acto.

Con esta elección, Melania no solo reafirma su afinidad por la moda de lujo clásico, sino también su capacidad para proyectar una imagen de elegancia intemporal, incluso en escenarios cargados de simbolismo como el encendido del Árbol Nacional de Navidad.