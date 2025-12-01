Melania Trump decora la Casa Blanca de Navidad: 51 árboles, un belén y un mosaico con Legos del presidente Trump

La Navidad está a la vuelta de la esquina y millones de hogares en todo el mundo ya han desempolvado los adornos para decorar su casa. Están desde los más austeros y sencillos hasta los que arman todo un despliegue de luces y árboles, pero el caso de Melania Trump y la Casa Blanca va mucho más allá.

Como es tradición, desde la residencia oficial del presidente de Estados Unidos y su familia se han compartido las imágenes de la decoración elegida este año, que se atribuye siempre a la primera dama. Este 2025 destaca por la sobriedad en lugar de la extravagancia con la que Melania Trump ha sorprendido en ocasiones anteriores, como cuando convirtió la Casa Blanca en una suerte de palacio de hielo.

El objetivo con la decoración de este año es destacar el espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud bajo el lema: “El hogar está donde late el corazón”.

En la Sala Verde han colocado retratos de Lego de George Washington y Donald Trump, dentro de una ambientación tipo sala de juegos, con dominós y otros pasatiempos.

La clásica casita de jengibre de la Casa Blanca, expuesta en el Comedor de Estado, recrea el Pórtico Sur y permite asomarse, en versión dulce, al Salón Oval Amarillo de la residencia privada tal y como está decorado hoy. La maqueta se ha construido con unos 55 kilos de pan de jengibre.

Maqueta de jengibre de la Casa Blanca Gtres

Las decoraciones rinden homenaje a los militares y ponen el foco en distintos aspectos del 250º aniversario del país, una efeméride que el presidente Donald Trump está celebrando con una serie de actos que se prolongarán hasta el 4 de julio de 2026.

En total, hay 51 árboles repartidos por toda la Casa Blanca. El árbol principal, situado en la Sala Azul, procede de Korson’s Tree Farms, en Sidney (Michigan), supera los cinco metros y medio de altura y ha sido decorado con 2.800 estrellas doradas.

Decoración navideña de la Casa Blanca Gtres

La Sala Este pone el foco en el próximo 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia en julio. La decoración exhibe los colores patrióticos de la bandera y varios símbolos nacionales, en colaboración con America250, la organización designada por el Congreso para coordinar la conmemoración.

Mosaico de Donald Trump hecho con piezas de Lego para decorar la Casa Blanca por Navidad Gtres

La Sala Roja alberga más de 10.000 mariposas que representan las transformaciones de la juventud que simboliza el futuro del país. Estas mariposas rinden homenaje a Fostering the Future, la iniciativa de Melania Trump dentro de BE BEST para apoyar a jóvenes que han pasado por el sistema de acogida. Los voluntarios pintaron a mano la frase Be Best en los adornos del árbol.

En el Gran Vestíbulo se expone parte del belén de la Casa Blanca, situado al pie de un espejo frente a la banda militar que interpreta villancicos. El conjunto muestra a Jesús, María y José, mientras que los conservadores de la Casa Blanca están restaurando el resto de la escena navideña.