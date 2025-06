Melody se convierte en la estrella de ‘El Hormiguero’ con tres looks de impacto y mucho arte

Melody es mucha Melody, y de eso no teníamos dudas. Melody lo dio todo en su visita a El Hormiguero este 4 de junio, y no solo por su simpatía y energía desbordante, sino también por los tres pedazo de looks que se marcó durante el programa. La cantante derrochó estilo, carisma y dejó claro que está viviendo uno de sus mejores momentos. "Estoy acostumbrada a cantar, pero no al revuelo que se ha formado", se ha lamentado. De hecho, la técnica que tiene para sobrellevar semejante "caos" es evitando las redes sociales, para sumirse "en su propio mundo". "Se han dicho muchas cosas, como que había pactado una entrevista por 150.000 euros", ha explicado casi entre risas y tirando de ironía.

Una noche en la que Melody ha seguido lanzando sus pullitas contras RTVE, y la primera de ellas ha sido recuperar la bajada en un supuesto columpio en su actuación al inicio del programa, además de recuperar su cuerpo de bailarines masculinos del Benidorm Fest. Todo una declaración de intenciones, como los tres looks que ha lucido en esta noche con Pablo Motos.

Los tres looks de Melody en 'El Hormiguero'

Para empezar fuerte, Melody bajó del famoso columpio (o de una tela roja) del programa con un vestido negro que recordaba al de la bata de cola que lució en Eurovisión. Después se lo quitó y apareció con un mono de brillos en dorado y plateado, con flecos y mucho movimiento, muy rollo disco queen, que le sentaba como un guante. Ideal para ese momento en el que todo es luces, cámaras y acción. Una elección muy parecida a la de su actuación en Eurovisión, pero recordemos que los outfits del festival pertenecen a RTVE, y por eso no los puede lucir a posteriori, como le pasó a Chanel con su famoso body y torera.

Y para rematar la noche, ya en la entrevista junto a Pablo Motos y las hormigas más famosas de la tele, Melody apostó por un look más relajado pero igual de potente: un vestido camisero en tono kaki, con escote pronunciado, cinturón y vibes muy safari-chic. Sencilla, favorecida y con mucha actitud. Durante la charla, Melody se mostró súper natural y cercana. Habló de lo feliz que está en esta etapa de su vida, tanto personal como profesional. “Siento que estoy encontrando mi lugar, mi voz y mi estilo, y eso me hace muy feliz”, dijo con una sonrisa enorme. También tuvo tiempo para recordar sus inicios, reírse con Pablo y, por supuesto, compartir algún momentazo musical. Todo ello, junto a unas botas plateadas con mucho brillo.

En resumen: tres looks, un montón de momentazos y una Melody que se metió al público en el bolsillo.