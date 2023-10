Marta Lozano: "Si tuviera que elegir a una reina de Instagram en España sería Dulceida"

Cuando en 1711 la reina Ana de Inglaterra inauguró el hipódromo de Ascot no imaginó que aquel punto geográfico del condado de Berkshire iba a convertirse en la quintaesencia de lo británico, esa combinación soñado de tradición, realeza y extravagancia. Un cóctel de moda e historia que ahora ha querido trasladar Marta Lozano, con su firma Glowfilter, al Hipódromo de Madrid. Porque la verdadera realeza, ahora está en Instagram. No tenemos dudas. Las carreras de Ascot han marcado siempre el inicio de la temporada social veraniega en Inglaterra, pero en Madrid la temporada oficial de los influencers arranca cada año con la fiesta más ‘glow’. De un baile de máscaras a una carrera de caballos. Lo que está claro es que ahora las reinas son ellas, que atesoran millones de seguidores y todos los focos a su persona. Por eso, en LA RAZÓN, hemos querido charlar con Marta Lozano acerca de este evento anual, su reciente anuncio de embarazo y todo lo que envuelve al mundo influencer. ¡No te pierdas la entrevista!

Primero de todo, ¡muchas felicidades por el embarazo! ¿Cómo lo estás llevando? Estás de 12 semanas, aún no sabéis el sexo, pero ya tenéis prioridades por lo que has dicho en redes. ¿Ya tenéis pensados nombres?

¡Muchísimas gracias! Estoy emocionada con esta nueva etapa y muy agradecida por todo el apoyo que he recibido de mis seguidores. Llevo el embarazo con mucha ilusión y cuidándome todo lo que puedo. Sí, estamos muy emocionados por la llegada de nuestro bebé. Aunque aún no sabemos el sexo, tenemos algunas ideas en mente, pero Lorenzo y yo queremos mantenerlo como una sorpresa. ¡Va a ser muy emocionante!

¿Cómo se recupera una tras el ritmo frenético de las Semanas de la Moda? Y más estando en el primer trimestre de un embarazo.

En mi caso, después de las Semanas de la Moda, me está resultando complicado tomarme un tiempo para descansar, entre viajes y compromisos, casi no he tenido tiempo ni de tomarme unos días para descansar en Valencia con mi familia… Además, ahora con el evento Glowscot de Glowfilter está siendo algo más complicado…. Pero, ¡estoy muy emocionada!

Alguna anécdota, de eso que no se ve detrás de tanto glamour, entre desfile y desfile y tanto outfit.

Recuerdo una vez durante una semana de la moda, estábamos corriendo Teresa y yo entre desfiles y no teníamos mucho tiempo para cambiar de look. Estaba con mi equipo tratando de cambiarme en un espacio muy pequeño y, de repente, ¡se me enredó el vestido en los zapatos! Fue un momento un poco vergonzoso pero mi equipo y yo nos reímos mucho de la situación después. Otra anécdota que me viene a la mente es cuando estábamos haciendo las pruebas de vestuario para un desfile y uno de los diseñadores tenía un vestidazo increíble, pero resultó ser un poco complicado para ponerlo y quitarlo rápidamente. Pasamos un buen rato tratando de descifrar la mejor manera de ponerlo sin arruinar el peinado y el maquillaje. Detrás del glamour de las semanas de la moda, hay mucho trabajo en equipo, improvisación y momentos divertidos que al final son los encargados de que el resultado se vea tan mágico en redes. ¡Son anécdotas que atesoro y que hacen que cada fashion week sea una historia completamente diferente!

Y en estas semanas de no parar, de tu faceta de influencer a la de empresaria, con un nuevo evento de GlowFilter. Pero este año nada de máscaras, ni fiestas nocturnas, un evento muy Ascot a la española. ¿Por qué este cambio?

¡Exacto! Este año hemos decidido dar un giro a nuestro evento de Glowfilter. La idea de un evento estilo Ascot surge de mi sueño de crear una experiencia más elegante y sofisticada, donde todos los invitados puedan disfrutar de un ambiente muy diferente y lleno de estilo. La decisión de no utilizar máscaras, ni celebrarlo de noche, en esta ocasión se debe a que queremos orientar el evento en el lado más auténtico y glamuroso de la moda y la belleza. Queremos que cada detalle brille por sí mismo y que los asistentes puedan apreciar de Glowfilter en su máximo esplendor. ¡Nunca habrán estado en una fiesta igual!

A Ascot va la realeza británica, y aquí la realeza de Instagram en España, ¿no?

Nuestro evento ha reunido a la "realeza de Glowfilter" en España, no solo de las redes sino también de nuestros clientes más top. No estaríamos aquí si no fuera por ellos, por lo que este año hemos querido invitarles a participar en el evento. Queríamos crear un ambiente donde la belleza, la moda y el estilo brillen con todo su esplendor, y donde nuestros invitados se sientan como auténticos VIPs. Es una ocasión especial para conectar con seguidores, influencers y amantes de la moda en un entorno sofisticado y distinguido. Así, todos pueden disfrutar de las últimas tendencias y productos de Glowfilter en un ambiente exclusivo y glamuroso. ¡Ha siso una experiencia inolvidable para todos los invitados!

Influencers en Glowscot. Cedida por la marca.

¿Quién sería para Marta Lozano la reina y el rey de Instagram en España? (si le tuvieras que poner una banda a modo de baile de fin de curso de película americana)

Sin duda, si tuviera que elegir a una reina de Instagram en España, mi elección recaería en Dulceida. Admiro profundamente su trabajo y dedicación. ¡Ha sido la primera y la que nos ha enseñado a todas!

Si tuvieras que inspirarte en una reina o princesa (actual o histórica), ¿en quién sería y por qué? (tanto de personalidad como a la hora de vestir)

Ufff qué difícil… Si tuviera que elegir una figura que me inspire tanto en personalidad como en estilo, creo que sería Lady Di, ¡era única! Su impacto en la historia de la moda fue innegable. Aunque lo que más admiro es su dedicación a causas benéficas y su cercanía con las personas.

Este verano estuviste en Ascot, ¿cuéntanos qué tal fue y lo más alucinante que te pasara?

¡Ascot fue una experiencia absolutamente increíble! El ambiente y la elegancia del evento fueron una auténtica maravilla. Ver a la gente vestida con sus mejores galas y disfrutando de las carreras de caballos en medio de un entorno tan majestuoso fue realmente alucinante. Uno de los momentos más sorprendentes fue presenciar las carreras de caballos. La emoción de verlos correr y ver a la gente tan nerviosa y entregada, fue una experiencia increíble. Además, tuve la oportunidad de conocer a personas maravillosas y compartir conversaciones fascinantes sobre moda, estilo y por supuesto, sobre los caballos.

Ascot marca el inicio de la temporada social veraniega en Inglaterra, y la fiesta de GlowFilter ya se ha convertido también en tradición de inicio de la temporada social otoño/invierno.

Me hace mucha ilusión pensar que la fiesta de Glowfilter con esta tercera edición se ha convertido en una tradición muy esperada y muy especial. Esta fiesta no solo es una celebración de la belleza, sino también una oportunidad para conectar con la comunidad y agradecer el apoyo constante de todos los que forman parte de este éxito. Estoy emocionada por cada edición de nuestra fiesta de Glowfilter y por el papel que juega en la escena social de la moda en España.

¿Cuéntanos que hay detrás de este precioso look de tweed que llevas tan Ascot?

Cuando Pronovias me ofreció la oportunidad de realizar este vestido, ¡no lo dudé un segundo! El diseño refleja mi estilo personal y tiene la elegancia y la sofisticación que caracteriza a la marca.

Marta Lozano en Glowscot de Glowfilter. Cedida por la marca

Todo empezó con una pandemia de por medio, por tus problemas en la piel, y ahora ya tenéis más de 30 productos en el mercado y con el objetivo de facturar 5 millones en 2024. ¿Qué balance haces de tu faceta como empresaria? Ha sido todo un proceso de aprendizaje constante, muchas horas invertidas, donde he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo increíble y aprender de expertos en la industria.

Nuestro objetivo de facturar 5 millones en 2024 es ambicioso, pero estoy segura de que con el esfuerzo y el compromiso de todo el equipo, lo lograremos. Es increíble pensar en el impacto positivo que hemos tenido en la vida de muchas personas a través de nuestros productos. Cuando leemos los comentarios de nuestros seguidores y clientes, nos hace muchísima ilusión.

Cannes, fashion weeks, GlowFilter con todas sus fiestas, sacar una canción… ¿Qué sueño te queda por cumplir?

Sin duda, uno de los sueños más importantes y emocionantes que tengo es ser madre y formar una familia con Lorenzo. ¡Y ya está en camino! Es un nuevo capítulo que estoy segura llenará mi vida de amor, alegría y significado en una forma completamente nueva y diferente de lo que he vivido hasta ahora.

¿Cómo es la Marta detrás de los focos? ¿Qué te hace feliz en tu día a día?

Detrás de los focos, soy una persona bastante tranquila.. Disfruto de los momentos de serenidad y de estar con mi familia y seres queridos. Me encanta pasar tiempo en casa desconectando viendo alguna serie de Netflix, estar con mi familia…Lo que me hace feliz en mi día a día son las pequeñas cosas: una buena conversación con una amiga, un paseo por la playa de Valencia, disfrutar de un buen restaurante con mi marido, o incluso simplemente leer un libro. También encuentro mucha satisfacción en mi trabajo y en ver cómo Glowfilter sigue creciendo y ayudando a las personas a sentirse mejor consigo mismas.