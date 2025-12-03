Naty Abascal demuestra cómo llevar el traje masculino más elegante y sofisticado de la temporada

Naty Abascal vuelve a recordarnos por qué es, desde hace décadas, una de las mujeres más influyentes de la moda en España. La socialite y musa de generaciones de diseñadores apareció radiante en su última salida nocturna en Madrid, posando junto al diseñador canario Andrés Acosta en la entrada del icónico Hotel Santo Mauro tras su desfile. Y, una vez más, su look se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo elevar el clásico traje masculino hasta convertirlo en una auténtica declaración de estilo.

La sevillana apuesta por un traje gris oscuro de corte impecable, compuesto por americana larga, chaleco entallado y pantalón recto ligeramente amplio. Una combinación que rezuma elegancia atemporal y demuestra la vigencia absoluta del tailoring femenino cuando se ejecuta con precisión milimétrica. Naty, que domina como nadie la estética masculina reinterpretada con un toque de sofisticación femenina, vuelve a poner sobre la mesa el poder del traje como pieza clave del invierno.

El regreso del tres piezas más lujoso

Si algo caracteriza a Naty Abascal es su maestría para unir tendencias sin restar un ápice de clasicismo. En esta ocasión, elige un traje tres piezas, una fórmula que ha vuelto con fuerza entre las insiders y que ella lleva con la naturalidad de quien ha vivido la moda desde dentro durante décadas. El chaleco aporta estructura, la blazer suma presencia y el pantalón, con un corte elegante y sin estridencias, completa un conjunto que no puede ser más favorecedor.

Debajo de la americana, Naty opta por una camisa blanca impoluta, ligeramente desabrochada para dar un toque más relajado y moderno al conjunto. Este detalle, sumado a los puños sobresaliendo de la manga del blazer, aporta dinamismo y demuestra que un look clásico puede resultar fresco con solo ajustar ciertos gestos.

El toque maestro: un clutch rojo vibrante

La socialite eleva el look con uno de sus gestos estilísticos más reconocibles: un bolso de mano rojo de piel con cadena dorada, un accesorio que rompe la sobriedad del gris y añade un punto festivo ideal para los eventos de diciembre. El rojo, color asociado a la Navidad y a la sofisticación, aporta luz, modernidad y un contraste visual delicioso que convierte el estilismo en absolutamente memorable.

A este toque se suman unos pendientes dorados XL, que enmarcan su rostro y aportan luminosidad sin competir con el conjunto. El peinado recogido y un maquillaje pulido, con piel impecable y labios nude, completan un beauty look clásico y coherente con la estética global.

Un estilo eterno que sigue marcando tendencia

Naty Abascal demuestra, una vez más, que su estilo no entiende de edad ni de modas pasajeras. Su look resume a la perfección esa elegancia eterna que la ha convertido en un referente durante toda su carrera: prendas impecables, tailoring de calidad, actitud segura y un toque de color inesperado que firma su sello personal.

En una temporada dominada por fiestas, cenas y eventos, su apuesta por el traje tres piezas como alternativa chic a los vestidos festivos resulta inspiradora y tremendamente actual. Una propuesta perfecta para quienes buscan un look potente, sofisticado y con un carácter atemporal.