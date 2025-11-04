Carmen Lomana y Naty Abascal comparten lección de estilo en la noche más elegante de Madrid

Carmen Lomana y Naty Abascal volvieron a coincidir anoche en el acto presidido por la Reina Sofía, demostrando una vez más que la elegancia y la sofisticación no entienden de edad. Ambas acapararon todas las miradas con sus looks de noche, tan distintos como impecables.

Carmen Lomana, sofisticación con transparencias y brillo

La empresaria y socialite Carmen Lomana apostó anoche por un estilismo impecable que combinaba sensualidad, lujo y clasicismo. Fiel a su estilo depurado y a su gusto por la moda artesanal, eligió un conjunto que mezclaba tejidos de tul, lentejuelas y aplicaciones florales, con un resultado de lo más favorecedor.

El look de Carmen Lomana. Gtres

El look estaba compuesto por una falda midi negra con bordados en tonos cobrizos y destellos de pailletes, una pieza que brillaba bajo la luz nocturna y que aportaba movimiento y glamour a su silueta. En la parte superior, Carmen optó por un body negro semitransparente que añadía un punto de audacia al conjunto, equilibrado con una capa corta de pelo marrón+, que aportaba calidez y sofisticación.

En cuanto a los accesorios, la socialite completó su look con un bolso de mano negro con asa corta, salones de punta afilada y unos pendientes joya en tonos lavanda, que iluminaban su rostro. Fiel a su lema de “vestirse bien es una forma de respeto”, Lomana volvió a recordar por qué sigue siendo un referente absoluto en los eventos más exclusivos de la capital.

Naty Abascal, elegancia bohemia con sello propio

Por su parte, Naty Abascal demostró que el estilo no se impone, se transmite. La sevillana, siempre arriesgada y con un ojo privilegiado para las mezclas de tejidos y estampados, eligió un look de Armani que combinaba comodidad, color y alta costura.

El look de Naty. Gtres

Naty lució un abrigo largo con bordados geométricos en tonos azules, cobrizos y plateados, que funcionaba como prenda protagonista. Debajo, optó por un top con discretas transparencias que aportaba luz al conjunto y un pantalón negro de línea recta, que estiliza la figura y aporta equilibrio visual.

Como complementos, llevó pendientes XL con incrustaciones brillantes y un bolso estructurado metalizado, que completaba un look tan artístico como fiel a su personalidad. El resultado fue un estilismo muy propio de ella: elegante, con carácter y con esa mezcla única entre lo andaluz, lo cosmopolita y lo contemporáneo que la han convertido en musa eterna del estilo español.

Dos formas de entender la elegancia atemporal

Tanto Carmen Lomana como Naty Abascal compartieron protagonismo en una noche marcada por la cultura y la sofisticación. Mientras la primera apostó por la sensualidad refinada del negro con destellos dorados, la segunda defendió una elegancia más bohemia y artística, con bordados que reflejaban su espíritu libre y su pasión por la moda.

Ambas confirmaron, una vez más, que el estilo no se mide en tendencias, sino en actitud. Dos iconos, dos miradas distintas y un mismo resultado: una lección de elegancia en la noche más glamurosa de Madrid.