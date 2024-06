Las chanclas de dedo son las favoritas de las editoras de moda y estas son las que más verás en las próximas rebajas

¿Qué están ocurriendo con las chanclas de dedo? Sí, aquel calzado que siempre hemos utilizado para bien ir a la playa o para bien andar por casa. Pues bien, ahora su funcionalidad en el campo de la moda ha acaparado tanto el street style como los eventos o acontecimientos del verano. Todavía se trata de una microtendencia que está empezando a verse en los looks de las editoras de moda, pero que tiene todos los puntos necesarios para convertirse en una de las tendencias en calzado más virales. De momento, lo único que sabemos es que todas aquellas mujeres que adoran ir en tacones, se tendrán que acostumbrar a las sandalias planas. La razón es muy sencilla, puesto que ahora se está volviendo a llevar todo el calzado sin tacón: bailarinas, alpargatas y chanclas. Es cierto que en el verano pasado comenzamos a ver las sandalias de dedo con un pequeño tacón, pero acabaron siendo una moda efímera. Sin embargo, la incorporación de las chanclas de dedo en los looks está gustando y cada vez más estamos apostando por más modelos. Lo primero que hay que saber antes de sumarse a esta tendencia es que debemos perder el miedo a combinarlas. Estamos acostumbradas a llevarlas en ámbitos totalmente fuera de lo casual, es por ello que al principio te comerás la cabeza para saber cómo sacarles partido. Por ello, las influencers y celebridades ya están mostrándonos sus propuestas estilísticas para que nosotras nos inspiremos en el momento indicado. Las combinan con faldas de lino y tops coloridos, conjuntos monocromáticos o mini vestidos. Por el momento, nos están convenciendo de que son aptas para presumir de ellas en muchos de nuestros outfits.

Las chanclas de dedo que más se están viendo (sin duda) son las básicas en color negro. Sencillas, ponibles y básicas para todos los looks. No obstante, las mujeres que ya llevan un tiempo adaptándose a esta nueva tendencia, ya se han hecho con otros modelos más extrovertidos y personales. Estamos hablando de las chanclas de dedo con estampado animal (como de leopardo, vaca o tigre) o las decoradas con abalorios con conchas o piedras. Es decir, este calzado no se va a quedar en tan solo el diseño básico que todos conocemos y ya tenemos. Sino que va a ir mucho más allá para conseguir ser las protagonistas de estos estilismos. Eso sí, aunque parezca fácil encontrar unas chanclas de dedo, se están empezando a introducir en el repertorio de calzados de nuestras marcas españolas de confianza y debes hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar el modelo adecuado a tu estilo.

De la misma manera que volvieron a triunfar las bailarinas hace pocos meses, ahora toman el relevo las chanclas de dedo. Sin ninguna duda, estamos hablando del calzado más cómodo y sencillo para combinar con cualquier estilismo.