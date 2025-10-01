Nuria Roca sorprende en Instagram con la camisa con lazo más elegante para ir a la oficina (o a una cena de Navidad)

Nuria Roca ha vuelto a demostrar en Instagram que sabe cómo dar en el clavo con sus elecciones de estilo. La presentadora, que comparte sus outfits diarios con sus seguidores, acaba de subir a su cuenta un look que reúne comodidad, sofisticación y ese toque de color que tanto le gusta. Una propuesta perfecta para la oficina o para cualquier cita en la que se requiera ir impecable sin renunciar a la personalidad.

La valenciana ha elegido una camisa con lazada al cuello de Bocetto, una prenda que se convierte en protagonista absoluta del conjunto. Su tejido ligero en tono nude y el gran lazo aportan elegancia y feminidad, elevando de inmediato un estilismo que podría ser básico. Nuria ha sabido equilibrar el romanticismo de la blusa con una prenda atemporal que nunca falla: unos pantalones de pinzas negros de Mango de corte recto, que estilizan la silueta y funcionan como fondo de armario.

El detalle que transforma el look: las sandalias rosas

El giro de color lo dan los zapatos. Nuria Roca ha optado por unas sandalias de tacón en tono rosa metalizado de Martinelli, con pulsera al tobillo y punta cuadrada, que rompen la sobriedad del look y añaden un aire festivo y actual. Este contraste es el que consigue que el outfit pase de ser un look de oficina correcto a un estilismo con personalidad propia.

El resultado es un conjunto versátil que puede adaptarse a diferentes momentos del día. Con un blazer, sería la opción perfecta para una reunión de trabajo. Sin él, funciona como look de tarde o incluso de noche gracias al guiño sofisticado de las sandalias metalizadas.

Un estilo fiel a Nuria

Una vez más, Nuria Roca confirma que la clave de sus elecciones reside en combinar básicos con detalles que marcan la diferencia. En este caso, el lazo de la camisa y el color de los zapatos son suficientes para transformar un estilismo sencillo en una propuesta de tendencia. No es la primera vez que la presentadora apuesta por este tipo de fórmulas: prendas accesibles de marcas como Mango se mezclan con piezas especiales que aportan un extra de estilo.

El look de Nuria Roca. Instagram @lostaconesdeolivia

Este look, además, encaja con esa imagen fresca y cercana que tanto gusta a sus seguidores, quienes no dudan en replicar sus estilismos por lo fácil que resulta adaptarlos a la vida real.

En definitiva, la camisa de Bocetto, los pantalones de Mango y las sandalias de Martinelli conforman un trío ganador con el que Nuria Roca vuelve a inspirar a todas aquellas que buscan ideas para vestir bien en el día a día, sin complicaciones pero con mucho estilo.