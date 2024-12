El look de madre orgullosa de la Infanta Cristina es el clásico para llevar a la oficina en diciembre

La Infanta Cristina ha vuelto a aparecer en la grada para apoyar a su hijo Pablo Urdangarin con un estilismo de esos que nunca falla en invierno. La combinación más clásica y eterna, de blazer con jersey de cuello alto debajo, que cambia por las camisas blancas cuando hace menos frío. Ya es casi tradición que la Infanta Cristina nos muestre su faceta de madre orgullosa apoyando desde las gradas a su hijo Pablo, algunas veces la hemos visto acompañada de su hija Irene Urdangarin y otras sin ella, pero lo que siempre nos queda claro en sus citas con el balonmano es que los básicos son los grandes aliados del armario de la Infanta, desde la eterna camisa blanca a un par de pitillos que llevaría la mismísima Reina Letizia, la hermana mediana del Rey Felipe VI sabe que si tienes un buen fondo de armario con las prendas esenciales de la temporada tu estilo siempre va a ser de 10.

Ayer, en una nueva cita con el deporte, nos lo volvió a demostrar con un look que es pura inspiración para este invierno. La Infanta Cristina sigue demostrando que, aunque su estilo no busca acaparar titulares, la clave de su elegancia radica en la sobriedad y en confiar en básicos que nunca fallan. Un ejemplo más de que, cuando hablamos de moda, menos es más. Con este look, la Infanta no solo nos da una lección de estilo invernal, sino también de básicos bien combinados en invierno con jersey de cuello alto y blazer.

El look de la Infanta Cristina, Gtres

Un estilismo que la Infanta Cristina ha lucido para un partido de balonmano de su hijo, pero que perfectamente le podemos copiar para ir a la oficina en lo que queda de diciembre, o ya en enero a la vuelta de vacaciones para inaugurar el invierno.