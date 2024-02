Las películas más románticas de Netflix, Amazon Prime y Disney + para hacer un planazo de San Valentín

¿Aún no tienes plan para este San Valentín? No te preocupes, te quedan todavía algunos días para decidir qué hacer este día tan especial y amoroso. Si tienes que hacer un regalo a esa persona querida, a tus amigas o a ti misma (nunca está de más darnos un capricho), estos son los perfumes que están arrasando actualmente, y siempre puedes acompañarlo de un bonito ramo de flores y unos bombones de chocolate. Sin embargo, si quieres algo mucho más especial y diferente, un fin de semana de escapada romántica es un plan perfecto para afrontar el mes de febrero con buena cara. Este es un plan muy apetecible para todos pero, si tu economía no te lo permite, no pasa nada, pues un buen (y sencillo) plan apto para todos es hacer un "Netflix & Chill" en casa. Aprovechando San Valentín, las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime y Disney plus han lanzado sus listas de películas románticas que ver este mes, entre las que destacan Orgullo y prejuicio, El diario de Noa, Culpa mía, 10 razones para odiarte o Cartas a Julieta.

¿Cómo montar el plan de San Valentín perfecto en casa? Tan solo necesitas una de estas plataformas (Netflix, Amazon Prime y Disney plus), una cena más especial y la mejor compañía, ya sean amigos o tu pareja. En este día tan especial, no puedes olvidarte de lucir un look más elegante, y, aprovechando que el rojo está en tendencia, unas medias rojas son la clave. Un look muy acertado para San Valentín puede ser unas medias rojas con un vestido corto negro y, como toque final, unas bailarinas rojas. Sin más que añadir, te dejamos un total de 9 películas de Netflix, Amazon Prime y Disney plus con las que disfrutar el próximo 14 de febrero, día de San Valentín.

Orgullo y prejuicio - Netflix

El diario de Noa - Netflix

El amante de Lady Chatterley - Netflix

Culpa mía - Amazon Prime

Crazy, stupid, love - Amazon Prime

Cartas a Julieta - Amazon Prime

10 razones para odiarte - Disney plus

El viaje más largo - Disney plus

West side story - Disney plus

Estas son algunas de las películas que puedes ver con tus amigas o con esa persona tan especial este 14 de febrero y que encontrarás en Netflix, Prime video y Disney plus.