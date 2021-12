Estas son las SERIES de Netflix, HBO y Amazon Prime Video que vas a querer ver esta Navidad si amas la moda

Amigas, no os voy a engañar. Yo soy la loca que se ha visto dos veces (de nuevo) la primera temporada de ‘Emily en París’ en las última semanas para acordarme de cada detalle y poder hacer un maratón de esos intensitos esta Navidad. Que por algo ya he planeado con mi hermana, sofá, mantita y la segunda temporada en vena. Y me diréis, ¿y las películas de Navidad? Es que yo soy de esas que a estas alturas ya se las ha visto todas y por eso tengo que tirar de las series que más me gustan, las que están relacionadas con el mundo de la moda.

Y hablando de moda e influencers, os tengo que decir que este fin de semana me he visto del tirón el famoso documental de Chiara Ferragni y familia. Y aunque no daba un duro por ello, os tengo que confesar que he vuelto a seguir hasta a la influencer italiana en Instagram de lo que me ha enganchado. Que la Navidad se está poniendo otra vez complicada y que mejor que quedarse en casa con la familia viendo series y películas. Y aquí os dejo mi recomendación para los amantes de la moda. ¡Prepara las palomitas!

1. The Ferragnez, la serie de Chiara Ferragni en Amazon

2. Emily en París, la segunda temporada en Netflix

3. ‘And just like that...’, el regreso de ‘Sexo en Nueva York’ en HBO

4. The bolt type en Netflix o Amazo Prime