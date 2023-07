Prepárate para el estreno de la película de Barbie con estas prendas todo al rosa

El próximo 21 de julio se estrena la película más esperada por muchas de nosotras y es que la ‘Barbie’ es una de las señas de identidad de muchas chicas que crecieron jugando con ellas. Sin duda, todo se ve reflejado en la moda y, al igual que ha surgido la tendencia ‘MermaidCore’ a partir de la recién estrenada película de La Sirenita, en la que priman las prendas de lentejuelas, con motivos marineros, las confeccionadas en red, como este top de Amelia Bono de red para un concierto, y los pantalones de rayas verticales, la prenda que más estiliza y que mejor sienta. Como todo, la película de la Barbie trae consigo una nueva tendencia que comenzó a hacerse viral gracias a la estética dosmilera, una vuelta a los 2000 en cuanto al mundo de la moda se refiere. Aitana podría considerarse una de las seguidoras más fieles de esta tendencia, y no es para menos, con este look de cabello de Aitana con recogido en trenzas, un peinado que no pasó desapercibido.¿Cómo se llama esta tendencia?‘Barbiecore’, y es que si pensamos en esta muñeca y personaje, inmediatamente se nos viene a la mente el color rosa y, hablando de moda, de las prendas en rosa.

En tiendas podemos encontrar todo tipo de prendas en este tono, y es que, además de estar de moda, potencia el tono bronceado de la piel, favoreciendo sobre todo a las chicas morenas. Son muchas las influencers que se han lanzado a esta tendencia, como por ejemplo Rocío Osorno con un vestido rosa de satén que podemos usar para cualquier ocasión y que, combinado con unas sandalias de tacón y unos maxi pendientes, crearemos un look de lo más cómodo y en tendencia. También la influencer e hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz lucía un conjunto de punto en tono rosa compuesto por una falda midi y camiseta de tirantes, un look para el día a día perfecto durante los meses de verano. Con todo esto, te enseñamos las prendas que puedes encontrar en tiendas en tono rosa para que puedas prepararte para el estreno de ‘Barbie’, siguiendo la tendencia ‘Barbiecore’.

Vestido lencero midi volantes, de Zara (39,95€)

Blazer crop color, de Zara (25,99€)

Vestido corto hombreras, de Zara (22,99€)

Sandalia plana cuerdas, de Pull & Bear (15,99 €)

Pareo fucsia palmeras, de Pull & Bear (12,99 €)

Camiseta detalle cut out, de Stradivarius (5,99 €)

Pantalón parachute, de Stradivarius (15,99 €)

Bolso de hombro con cadenas, de Parfois (25.99€)

Estas son algunas de las prendas en rosa que puedes encontrar en tiendas para lucir acorde a la estética 'BarbieCore' este verano.