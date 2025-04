La Princesa Leonor reaparece tras sus fotografías en bikini con el moño trenzado perfecto que le vamos a copiar este fin de semana

La Princesa Leonor acaba de reaparecer en Valparaíso tras sus comentadas fotos en bikini que han dado la vuelta al mundo, y lo ha hecho sonriente y con su moño trenzado perfecto que siempre luce junto al uniforme. La hija mayor de los Reyes continúa su recorrido a bordo del 97 crucero de instrucción del buque escuela de la Armada, Juan Sebastián de Elcano, Este viernes 4 de abril, han llegado al puerto de Valparaíso, donde se permanecerán hasta el día 8 y donde se realizarán jornadas de puertas abiertas, ofreciendo la oportunidad de visitar el emblemático barco. Y nosotras solo nos hemos podido fijar en su sonrisa, y su moño perfecto tras las fotografías de las que todo el mundo habla.

Han pasado tres días, pero nadie habla de otra cosa, de las primeras fotografías de la Princesa Leonor en bikini, y no es para menos. Las imágenes de la princesa Leonor de las que tanto tiempo se viene hablando han terminado viendo la luz. Se trata de unas fotografías en las que la heredera del trono español aparece en bikini mientras disfruta de un refrescante baño en una playa de Uruguay. "Sabíamos que era clienta nuestra, nosotros no le hemos enviado el bikini, no sabemos de dónde ha salido. Ha sido toda una sorpresa, nos hemos enterado al ver las fotografías en la revista", nos confirmó a LA RAZÓN Cristina Torras de Bohodot. Sostenibles y hechos en España. Los diseños de esta firma barcelonesa fundada en 2012 por Peque de Fortuny y Cristina Torras, madre e hija, apuestan por una estética clásica, inspirada en el mar Mediterráneo, mientras que los materiales que utilizan para su confección provienen en su mayoría de plásticos reciclados de sus aguas.

Cómo conseguir paso a paso el moño trenzado de Princesa Leonor

El moño trenzado de la Princesa Leonor ha causado una verdadera revolución en el sector de la belleza. Además de convertirse en el peinado favorito de la heredera al trono, también ha conseguido que todas nosotras pongamos toda la atención en este.

La Princesa Leonor en Valparaíso. Gtres

Eso sí, como hemos dicho, no nos referimos a cualquier moño pulido, como el que dicta el protocolo, ya que la Princesa Leonor ha conseguido dar un toque mucho más sofisticado a su look con un acabado trenzado que, por complejo que parezca a simple vista, no es nada difícil de replicar. De hecho, se lo hemos visto en tres ocasiones desde que comenzó su entrenamiento militar.