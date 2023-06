Marta Lozano se convierte en la invitada perfecta con un vestido muy elegante y en tendencia que no ha pasado desapercibido

Comienza la época de los eventos más esperados del año, las bodas, y con ellas la búsqueda de un buen look de invitada con las que lucir perfectas en este día tan especial. Son muchas las firmas 'low cost' que han lanzado sus propuestas de vestidos de invitada llenos de color, elegancia y es que, combinado con unas sandalias de tacón, crearás un look de invitada que no pasará desapercibido. Sin embargo, si quieres coger inspiración de nuestras influencers favoritas, son muchas las que han lucido perfectas en sus eventos más especiales, como es el caso de Laura Escanes y su vestido midi en lila del diseñador Avellaneda que lució para la boda de su mejor amiga hace unos meses, un color que favorece a las chicas morenas y que puedes combinar con accesorios en tonos beige o, si lo prefieres, en un tono que contraste para así crear un look que no pasará desapercibido. Sin duda, dos influencers y amigas que siempre triunfan en este tipo de eventos tan bonitos son Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano, quienes siempre arriesgan a la hora de crear un look y ganan, como por ejemplo estos vestidos de invitada que lució Teresa Andrés Gonzalvo durante la temporada de bodas del año pasado y que, como siempre, es un acierto seguro. En esta ocasión, Marta Lozano acudía ayer a una boda y sorpredía a sus seguidores al escoger un vestido de lo más elegante y sofisticado propio de una boda de tal calibre.

Marta Lozano lleva un look de invitada de diez con un vestido rosa palo de corte midi con fruncidos que estiliza la figura, de diseño 'cut out' en el escote, cuello halter y, como toque final, unos diseños de flores maxi en 3D -quizá sea el diseño por excelencia de esta temporada-, lo que conforman un vestido de invitada en tendencia y, a su vez, un fondo de armario, ya que el color hace que no pase de moda tan fácilmente. En cuanto al calzado, Marta Lozano ha optado por unas clásicas y elegantes sandalias de tacón de tiras del mismo tono del vestido, estilizando así la figura y cerrando el look. Como accesorios, la influencer lleva unos pequeños pendientes sencillos y un recogido hacia atrás. Como vemos, Marta Lozano ha triunfado con este look de invitada perfecta en el que el protagonista es, sin duda, este espectacular vestido.

Esta temporada se verán mucho los diseños de flores en 3D en vestidos de invitada como este de Marta Lozano y que puedes encontrar ya en tiendas.