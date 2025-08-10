Rebajado y de marca francesa: así es el vestido blanco de Virginia Troconis que llevaremos todo el verano

No tenemos ninguna duda, el vestido blanco perfecto sí existe. Lo hemos visto en el armario de Virginia Troconis y no ha dudado en llevárselo a sus vacaciones de verano en Palma de Mallorca. Sabemos que esta pieza se ha convertido en un esencial al que siempre recurrimos durante 24/7, pero solamente nos ha hecho falta ver el diseño de la celebridad para crearnos la obsesión de también tenerlo este agosto. Solamente adelantaremos que sabemos de qué firma es, está rebajado y esta disponible en casi todas las tallas.

Durante estos últimos días, Virginia Troconis ha inundado su cuenta de Instagram con todos los esenciales bonitos y favorecedores para disfrutar de unos días de desconexión. Hablamos del vestido negro viral de Zara (que también apaña cualquier emergencia estilística) o el bañador de efecto tipazo que potencia el bronceado. Ahora bien, debemos sumar un must have más en este listado, como decíamos, y se trata del clásico vestido blanco perfecto para cualquier ocasión. Para unas vacaciones paradisíacas, una tarde en el chiringuito de turno o simplemente para salir a cenar, entre muchas otras opciones. Lo hemos descubierto en una serie de fotografías que ha publicado en sus redes sociales junto con Manuel Díaz y la descripción "unos días para nosotros", unos días donde nuestra redacción ha estado alerta de los modelitos que nos tenía preparado.

Otro imprescindible de Virginia Troconis en Palma de Mallorca

Este vestido blanco lo firma Sandro Paris, una de las marcas francesas más aclamadas por las insiders. Destaca por un corte midi adornado con un galón de encaje incrustado y una falda asimétrica con godets con combinaciones de transparencias. De cuello redondo y sisas americanas sin mangas que, en las fotografías de Virgina Troconis no podemos observar el calzado con el que lo ha combinado, pero que sentaría fenomenal desde con sandalias planas hasta con romanas o bailarinas. En cuanto a términos de belleza, ha confiado en un moño bajo desenfadado (que deja a al vista unos pendientes de aro), así como por un look de maquillaje de lo más natural.

Y si estás pensando en comprártelo, debes saber que actualmente está disponible en casi todas las tallas, desde la 34 hasta la 40, y, también, está rebajado a 316 euros, antes 395 euros.

Vestido blanco de encajes, de Sandro Paris (rebajado a 316 euros)

Los vestidos blancos son todo un imprescindible que todas necesitamos en nuestro armario, porque siempre nos sentimos favorecidas y nunca desentona en ninguna ocasión.