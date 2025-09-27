Casa Real
La Reina Letizia rescata esta chaqueta de tweed de Hugo Boss en Navarra perfecta para sus looks de otoño
De la misma manera que la heredera al trono, ha repetido atuendo demostrando su defensa a dar múltiples vidas a las prendas básicas y atemporales
Junto con el Rey Felipe VI, Letizia ha vuelto a aparecer en Navarra para acompañar a la Princesa Leonor en su estreno como Princesa de Viana. En un momento tan conmemorativo como este, no ha dudado en proyectar una imagen impoluta, elegantísima y discreta, como bien acabamos de descubrir en su llegada al Palacio Real de Olite. Si la heredera al trono ha repetido blazer de raya diplomática (con un claro guiño a su madre), Letizia también ha rescatado una chaqueta de tweed que hemos visto en anteriores ocasiones.
De la misma manera que su hija, la Reina Letizia ha seguido su estilo sofisticado, minimalista y discreto para cautivar en Navarra. Dandole el mayor protagonismo a la hermana de la Infanta Sofía, se ha olvidado de su icónicos trajes de dos piezas, con el que uno de estos hizo match con Leonor ayer, para abrazar de nuevo una de las combinaciones que más vemos durante la temporada de otoño e invierno en su armario. Adelantamos con que es infalible, siempre sienta bien en cualquier acto oficial y ha dado un aire más chic parisino al estilismo.
La Reina Letizia en Navarra con estilismo sofisticado y chic
Esta vez no hemos visto una coordinación de estilismos entre madre e hija, pero sí que han seguido su estilo elegante como referencia a una herencia de estilo. Mientras que Leonor ha confiado en el binomio de blazer de raya diplomática y vaqueros blancos, la Reina Letizia ha apostado por una chaqueta de tweed en celeste, sin cuello y ligeramente ajustada para desafiar a las bajas temperaturas en Navarra. Como decíamos, no es la primera vez que la vemos, puesto que también la ha lucido en otras ocasiones. Un atuendo chic, pero sin olvidarse de las tendencias de otoño, que ha combinado con sus infalibles pantalones rectos en negro que no pueden faltar en su armario cuando los días comienzan a hacerse más cortos.
De nuevo, ha proyectado una imagen de madre orgullosa con un estilismo sofisticado y sutil con el que ha acompañado a la Princesa Leonor en un día de lo más especial. Respecto a términos beauty, ha vuelto a ser fiel a unos tonos cálidos en el look de maquillaje, con una sombra de ojos más oscura difuminada para ganar profundidad en la mirada. También, ha brillado con su corte de pelo clavicut súper favorecedor para las mujeres 50+.
Una blazer de tweed de Hugo Boss
Uno de los diseñadores más comunes en el armario de la Reina Letizia es Hugo Boss. Especialmente, hemos observado su clara inclinación al diseño de sus chaquetas de tweed protagonizadas tanto por los colores más neutros como por los más llamativos. Esta vez, ha destacado con un diseño perfecto para la temporada de otoño 2025, fácil de combinar y que no dudamos de que lo volveremos a ver en los próximos meses para conformar looks de oficina ejemplares.
La Reina Letizia ha vuelto a ser el foco junto con su hija con un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie y demostrando su claro amor por reutilizar prendas atemporales, como esta chaqueta de tweed.
