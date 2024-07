La Infanta Sofía saca su lado más futbolero (y elegante) para apoyar a España en la final de la Eurocopa 2024

Ha llegado la noche más esperada para los futboleros cada cuatro años, la gran final de la Eurocopa 2024 que enfrenta a esta hora a nuestra selección española frente a Inglaterra. Y como buena futbolera, la Infanta Sofía no se la ha querido perder acompañando a su padre hasta el Estadio Olímpico de Berlín donde se está disputando el partido. Cabe recordar que esta no es la primera vez que vemos a padre e hija disfrutar de un partido juntos. El gran debut de la Infanta Sofía en el mundo futbolero se produjo en 2016, cuando tan solo tenía nueve años, en el partido de semifinales de Champions que ganó el Real Madrid frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu. También en mayo de 2023 la vimos en la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja de Sevilla con un look de Zara. También junto a su hermana la Princesa Leonor apoyando a la selección femenina de fútbol en los cuartos de final de la Eurocopa 2022 en el estadio Brentford Community de Londres, y en agosto de 2023, junto a la Reina Letizia, Sofía no se quiso perder el primer Mundial ganado por las nuestras en el Accord Stadium de Sidney (Australia).

Para este noche de final de la Eurocopa 2024, la Infanta Sofía ha elegido un look elegante para estar en palco con camisa blanca y pantalones rojos para darle el toque español, y a juego con la corbata del Rey Felipe que ha repetido la roja que lució en el partido contra Italia y que nos dio mucha suerte. Mientras que en el otro lado del palco, el Príncipe Guillermo y su hijo George van todos trajeados, incluso con corbata, también a juego."Estoy muy contenta y emocionada de estar aquí. Vamos bien con la posesión, pero a ver si hay más ocasiones", ha dicho Sofía al descanso del partido a los micrófonos de La1.

UEFA EURO 2024 final - Spain vs England FILIP SINGER Agencia EFE

UEFA EURO 2024 final - Spain vs England FRIEDEMANN VOGEL Agencia EFE

El Heredero de la Corona británica, gran fanático del fútbol, estará acompañado por el nuevo primer ministro, Keir Starmer; pues, Kate Middleton ha estado presidiendo la final de Wimbledon que ha ganado Carlos Alcaraz. La Infanta es una gran apasionada del mundo del deporte no es ningún secreto, pero lo cierto es que el fútbol es uno de sus favoritos. Además, Sofía forma parte de un equipo madrileño como jugadora centrocampista.