La Reina Sofía se rinde al verde menta con el look más sofisticado de septiembre en Ferrol

La Reina Sofía ha vuelto a demostrar su estilo elegante y atemporal en un acto institucional de máxima relevancia. La madre del Rey Felipe ha presidido este jueves en el astillero de Navantia en Ferrol la botadura de la Fragata F111 “Bonifaz”, la primera de la nueva serie de la Armada española. Un evento cargado de simbolismo en el que la Reina emérita ha ejercido de madrina del buque y en el que, además, ha acaparado todas las miradas gracias a un look impecable que marca tendencia este otoño.

Un traje de chaqueta verde menta, la apuesta de la Reina Sofía

Para la ocasión, la Reina Sofía ha elegido un elegante traje de chaqueta en color verde menta, una tonalidad vibrante y fresca que aporta luz al rostro y rejuvenece al instante. El conjunto, de corte clásico, estaba formado por una americana recta con solapas ligeramente marcadas y pantalón de pernera ancha, dos piezas que conforman una silueta sofisticada y muy favorecedora.

F-111 Bonifaz, la fragata más moderna de la Armada que ha construido Navantia kiko delgado Agencia EFE

El verde menta no es una elección casual: este tono se ha convertido en uno de los colores tendencia de la temporada y representa frescura, serenidad y optimismo. La Reina Sofía, siempre atenta a los códigos de estilo en los actos oficiales, consigue con este look un equilibrio perfecto entre sobriedad institucional y un guiño a la moda más actual.

Los complementos: broche, joyas discretas y calzado clásico

Como es habitual en ella, la Reina Sofía ha cuidado al detalle sus accesorios. En la solapa de la chaqueta ha lucido un elegante broche dorado en forma de lazo, una de sus piezas favoritas para completar sus estilismos en actos solemnes. También se pudo apreciar un collar de perlas cortas y pendientes a juego, un clásico en su joyero que refuerza su imagen de elegancia atemporal.

F-111 Bonifaz, la fragata más moderna de la Armada que ha construido Navantia kiko delgado Agencia EFE

En la muñeca, un reloj dorado acompañado de pulseras finas, y en los pies, unos zapatos de tacón bajo en tono nude, perfectos para aportar comodidad sin restar formalidad al conjunto. Una elección práctica que encaja con la agenda protocolaria de la jornada.

Sofía, referente de elegancia discreta

Con este look, la Reina Sofía vuelve a consolidarse como un referente de estilo dentro de la realeza europea. Su capacidad para actualizar la sastrería clásica con colores tendencia la distingue y demuestra que, a sus 86 años, mantiene intacto su instinto para la moda.

El traje verde menta que ha lucido en Ferrol es también una declaración de intenciones: frescura, modernidad y vitalidad en un momento histórico para la Armada española. Sin duda, un estilismo que pasará a la historia por acompañar a la inauguración de la Fragata “Bonifaz”, primera de la nueva serie F110.

En definitiva, la Reina Sofía ha conseguido brillar con un look elegante, sofisticado y lleno de simbolismo, demostrando que la moda es también una forma de comunicar serenidad y fortaleza institucional.