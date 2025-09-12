Tamara Falcó arrasa en 'El Hormiguero' con el look de otoño más elegante: chaleco halter y falda satinada blanca

Tamara Falcó ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas durante la tertulia de los jueves El Hormiguero, como casa semana con Pablo Motos. La marquesa de Griñón, que siempre sabe cómo marcar tendencia, apostó por un estilismo sofisticado y moderno que no dejó indiferente a nadie: un chaleco halter negro con la espalda al aire y una falda satinada blanca de corte recto.

El resultado fue un look de inspiración minimalista con un aire muy parisino, que une dos de las grandes claves de la temporada: el regreso de los chalecos como prenda de noche y el resurgir de las faldas satinadas en clave elegante.

El poder del chaleco halter

La prenda más llamativa del estilismo fue sin duda el chaleco negro en versión halter. Tamara lo llevó ajustado al cuerpo, con solapas marcadas y escote profundo, un diseño que combina la estructura de la sastrería con la feminidad de la moda más actual. La espalda completamente al aire añadió un toque sensual y rompedor, demostrando que los chalecos han dejado de ser una prenda de oficina para convertirse en auténticos aliados de los looks de fiesta.

El look de Tamara. Instagram @tamara_falco

Además, el chaleco refuerza la tendencia del “power dressing” actualizado, esa manera de reinterpretar el traje clásico desde una perspectiva femenina y sofisticada. Tamara Falcó lo acompañó con un collar dorado de medallón redondo de la virgen de Tous, el accesorio perfecto para iluminar el escote.

La falda satinada blanca, una apuesta segura

La marquesa completó el look con una falda blanca satinada de largo midi, una prenda que aporta movimiento y suavidad al conjunto. Su caída fluida contrastaba con la estructura marcada del chaleco, logrando un equilibrio impecable entre lo masculino y lo femenino.

Las faldas satinadas llevan varias temporadas en el radar, pero este otoño regresan con más fuerza que nunca. Tamara demuestra que no son solo para el día a día, sino que también pueden convertirse en protagonistas de un outfit de noche con el calzado adecuado. Para estilizar la silueta, Tamara optó por unas sandalias negras de tiras finas y tacón cómodo, otro básico versátil que no puede faltar en el armario de transición entre el verano y el otoño. En cuanto a la belleza, apostó por la naturalidad: melena midi pulida con raya lateral y maquillaje en tonos neutros, con labios ligeramente rosados que realzaban su sonrisa.

El estilo de Tamara, siempre tendencia

Con este look, Tamara Falcó vuelve a dejar claro que sabe adelantarse a las tendencias sin perder su sello personal. El mix de chaleco halter y falda satinada es una de esas fórmulas que veremos repetirse en muchos eventos de otoño, desde cenas especiales hasta alfombras rojas.

Su aparición en El Hormiguero no solo dio que hablar por sus declaraciones, sino también porque convirtió el plató en una auténtica pasarela de estilo. Y es que, una vez más, la hija de Isabel Preysler demuestra que cuando se trata de moda, ella siempre tiene la última palabra.